新北推「金獎星光大道」影視朝聖之路 邀影迷跟著膠捲去旅行

獲得第60屆金馬獎最佳動作設計獎的電影《周處除三害》，在汐止觀光夜市拍攝緊張刺激的追逐畫面。（新北市新聞局提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市協助影視拍攝與發展中心今年夏天隆重推出全新影視朝聖之路—「金獎星光大道」，精選10處曾榮獲金馬獎、金鐘獎肯定的影視作品拍攝場景，並另外規劃夏日限定集章抽獎活動，即日起至8月24日邀請愛好影劇的民眾「一起走拍新北·跟著膠捲去旅行」，還有機會獲得可調焦手機望遠鏡頭、KODAK柯達I60 菲林底片相機、DIY 35mm SLR 單鏡反光相機、電影票組等好禮。

時代劇《商魂》入圍多項金鐘獎，並至深具時代感的板橋林本源園邸取景拍攝。（新北市新聞局提供）

新聞局表示，「一起走拍新北•跟著膠捲去旅行」集章活動路線資訊如下，第1條路線：板橋林本源園邸、板橋435藝文特區、空軍三重一村與新北市府行政大樓，涵蓋《血觀音》、《商魂》、《斯卡羅》、《八尺門的辯護人》、《最佳利益》等金獎影視作品取景地。（空軍三重一村與新北市府行政大樓可擇一地點蓋章）。

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淡水紅毛城以經典的紅磚堡壘建築矗立於淡水港口，是影視作品熱門拍攝地。（新北市新聞局提供）

第2條路線：瑞芳黃金博物館、淡水紅毛城、小白宮與多田榮吉故居，走訪《茶金》、《生生世世》、《太平輪》、《你的情歌》等作品的歷史場景。（淡水小白宮與多田榮吉故居可擇一地點蓋章），即日起至8月24日止，選定任1條集章路線，前往指定點位免費索取集章明信片，依步驟完成蓋章並集滿3個彩印印章，即可完成獨特的套色疊印明信片，並獲限量好禮抽獎資格，獎品包括可調焦手機望遠鏡頭、KODAK柯達I60 菲林底片相機、DIY 35mm SLR 單鏡反光相機、電影票組。

新北協拍中心同步推出「一起走拍新北•跟著膠捲去旅行」集章活動，邀請民眾至新北進行集章影視之旅。（新北市新聞局提供）

更多「一起走拍新北·跟著膠捲去旅行」主題集章活動資訊，請上「我的新北市」或「新北協拍中心」臉書粉絲專頁查詢。

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