日搞笑明星38歲亡 搭檔社群悲吐心聲

日本搞笑團體「四天王」成員卓也努力勝利因腦幹梗塞病逝，享年38歲。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本搞笑團體「四天王」成員「卓也努力勝利」加我卓也於6月14日因腦幹梗塞病逝，享年38歲，消息傳來，合作夥伴和粉絲都感到難以接受。「四天王」另一成員石川晴路在社群平台上發布了悼念文，同時也吐出心聲。

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卓也努力勝利生前與搭檔石川晴路組成搞笑團體「四天王」，所屬經紀公司「松竹藝能」已證實這個悲傷的消息，並稱「他一直以來都非常努力，參加節目演出才剛崛起頭角，沒想到卻傳來悲傷的消息，無論是公司或所屬藝人，都很難接受這件事」。搭檔石川晴路也在今（19）日更新社群平台，文章雖短，卻能讓人感到無比悲痛。

日本搞笑團體成員石川晴路（左）、卓也努力勝利。（翻攝自X）

石川晴路感謝大家在過去9年對四天王的支持，他代表四天王對粉絲深深感激。「我們一起度過許多艱難的時刻，心裡始終懷抱感激。每每想放棄、解散的時候，都會想到支持我們的人才能走到現在，感謝各位看了那麼多場表演、笑得那麼開心，感謝你們給了我們那麼多勇氣，沒想到，現在卻以這種方式結束，真的很難過」。

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失去搭檔的石川晴路悲傷說，他覺得卓也努力勝利的感覺必定和他相通，「夢想就這樣瞬間結束了，但我不希望大家為了卓也努力勝利的離開而難過，請大家多多給他讚美，他全心全力投入喜劇事業，一定不希望大家悲傷」。

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