晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

日搞笑明星38歲亡 搭檔社群悲吐心聲

日本搞笑團體「四天王」成員卓也努力勝利因腦幹梗塞病逝，享年38歲。（翻攝自X）日本搞笑團體「四天王」成員卓也努力勝利因腦幹梗塞病逝，享年38歲。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本搞笑團體「四天王」成員「卓也努力勝利」加我卓也於6月14日因腦幹梗塞病逝，享年38歲，消息傳來，合作夥伴和粉絲都感到難以接受。「四天王」另一成員石川晴路在社群平台上發布了悼念文，同時也吐出心聲。

相關新聞：前日相岸田文雄決心當網紅 狂秀YouTube銀色獎牌

卓也努力勝利生前與搭檔石川晴路組成搞笑團體「四天王」，所屬經紀公司「松竹藝能」已證實這個悲傷的消息，並稱「他一直以來都非常努力，參加節目演出才剛崛起頭角，沒想到卻傳來悲傷的消息，無論是公司或所屬藝人，都很難接受這件事」。搭檔石川晴路也在今（19）日更新社群平台，文章雖短，卻能讓人感到無比悲痛。

日本搞笑團體成員石川晴路（左）、卓也努力勝利。（翻攝自X）日本搞笑團體成員石川晴路（左）、卓也努力勝利。（翻攝自X）

石川晴路感謝大家在過去9年對四天王的支持，他代表四天王對粉絲深深感激。「我們一起度過許多艱難的時刻，心裡始終懷抱感激。每每想放棄、解散的時候，都會想到支持我們的人才能走到現在，感謝各位看了那麼多場表演、笑得那麼開心，感謝你們給了我們那麼多勇氣，沒想到，現在卻以這種方式結束，真的很難過」。

相關新聞：拍片遇見豬隊友？見習網美小吳無預警下架影片

失去搭檔的石川晴路悲傷說，他覺得卓也努力勝利的感覺必定和他相通，「夢想就這樣瞬間結束了，但我不希望大家為了卓也努力勝利的離開而難過，請大家多多給他讚美，他全心全力投入喜劇事業，一定不希望大家悲傷」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中