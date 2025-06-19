港星涉嫌超市竊盜遭拘捕！持「非本人信用卡」急澄清

阮民安涉嫌竊盜遭警方拘捕，事後澄清烏龍一場。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕前香港男子團體成員阮民安近日驚傳涉嫌竊盜遭警方拘捕。根據港媒報導，他於6月18日傍晚在九龍城馬頭角道一帶被警方發現行為可疑，經攔查後，警方在其身上發現多項未付款商品，包括可樂、糖果、餅乾與魚皮花生等，共11件食品，總值約港幣140元（約新台幣500元）。警方隨後以涉嫌竊盜將他逮捕，並進一步在他身上查獲一張非本人持有的信用卡。

消息曝光後，引發輿論關注。阮民安於19日一早在個人臉書發文還原情況，強調自己平安無事，並寫道：「放心，我沒事也沒受傷，昨晚早早就睡，而且睡得挺熟的。」同時曬出事發時購買的零食照片。他語帶無奈表示：「原來真的出事的時候，單據是那麼重要的！」並提醒大眾：「記！得！拿！單！不管是14塊，140塊，還是1400塊！」

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阮民安提醒購物收據要留存好。（翻攝自臉書）

對於身上攜帶他人信用卡的爭議，阮民安澄清是代友人保管，無奈警方現場不採信解釋，他寫道：「沒辦法啦，如今這世道，警察哥哥怎麼會相信我說的話呢？」並向朋友致歉：「真的很不好意思，讓你大晚上親自來警局幫我澄清，跟你說一億次對不起。」

面對外界質疑與輿論壓力，阮民安自嘲回應：「覺得這件事能賺到什麼的，請繼續，不關我的事」、「看到新聞為我擔心的，謝謝你，我撐得住。」

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