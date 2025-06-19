明日花綺羅捲性交易風波 遭挖爸爸竟也是天菜網看呆

明日花綺羅近日遭爆與周鶴年密會，疑似有性交易。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本前AV女優明日花綺羅近日遭傳出與韓國男團THE BOYZ成員周鶴年密會，且疑似有性交易，引發外界熱議。隨著事件發酵，明日花綺羅諸多往事遭到挖掘，事實上，明日花綺羅的父親相當帥氣，網上有人稱讚顏值比金城武更高，引發大批網友討論。

明日花綺羅的父親顏值超高，引起討論。（翻攝自推特）

明日花綺羅過去發行時尚寫真時，曾曬出幾張幼年的珍貴照片，不過網友的注意力都放在照片中另一位男子身上，原來他就是明日花綺羅的父親，擁有超高顏值，濃眉大眼、高挺的鼻子以及完美的小臉搭配超絕下顎線，甚至留著一頭符合當時年代的髮型，讓大批網友驚呼帥氣度直逼金城武。

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2020年明日花綺羅宣布引退，然而緋聞卻不斷，2022年被日媒直擊與歌舞伎町當紅牛郎咲人幽會，直至近期又被拍到與韓團成員周鶴年在酒吧密會，甚至捲入性交易疑雲，一連串脫序行徑震撼娛樂圈。

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