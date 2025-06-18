演員遭換角崩潰停投試鏡 柯震東現身吐圈內殘酷面

柯震東透露自己也經常被換角，接不到嚮往的角色。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕演藝圈競爭激烈，不少演員為了一個角色傾注全力。一名素人男演員近日在社群平台吐露心聲，表示自己在某劇組試鏡後，獲導演親口允諾「開拍見」，未料之後竟在通告平台上看到劇組重新公開徵選他原本即將演出的角色，讓他錯愕又心碎。貼文曝光後引發網友共鳴，柯震東見狀暖心打氣，透露自己也經常被換角。

素人演員事後有感而發表示，做演員沒有個人情緒可言，不准失望、不准受傷。他提到雖然擁有導演聯絡方式，卻在羞辱與失落間選擇沉默，這起事件更重挫他的信心，坦言：「發生以後直到現在，我沒投半個試鏡，我又怕了。」

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柯震東用自身經驗鼓勵素人演員。（翻攝自Threads）

貼文曝光後引發熱議，許多網友心疼他的遭遇，連柯震東也現身留言區，親自打氣：「加油！我也常被換角。有些很想很想接到的角色，但因為各種原因沒接到，會覺得很懊惱……但或許就是不屬於自己吧！」他更鼓勵對方給自己一點空間：「給自己空間跟時間難過或失落！或是看著那部戲爆紅吃味都是合理的！但要好起來！永遠要相信屬於你的那一天會到來的。」一番經驗談讓不少正在追夢的人產生共鳴。

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