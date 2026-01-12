自由電子報
娛樂 電視

胡瓜月底告別《綜藝大集合》有逆轉？傳復合再續主持 民視副總回應了

胡瓜傳出與民視合約有新轉機，有望繼續主持《大集合》。（民視提供）胡瓜傳出與民視合約有新轉機，有望繼續主持《大集合》。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜去年底受訪提及將不再與民視續約，將在今年1月31日錄最後一集《綜藝大集合》，今（12）日則傳出胡瓜與民視合約有了轉機，將會繼續主持《大集合》，而記者稍早致電民視副總許念台，對方則表示：「會繼續主持」。

胡瓜與民視合約近年都鬧得不平靜，之前改由大藝娛樂去和胡瓜協商，據悉今天已經喬好，將會繼續主持，而許念台被問及此事則表示當然都樂見其成，隨即更表示：「會啦，會繼續」，不過合約細節他表示都是由大藝娛樂去處理。

胡瓜今年原本在華視要主持除夕，不過最後卻生變，改由《天才衝衝衝》陪民眾守歲，胡瓜之前在YT直播上提到，今年忙演唱會又忙新節目，確實沒時間再做除夕。而在民視的除夕運動會單元已經完成錄製，日前更隨著《綜藝大集合》前往南部出外景，不過胡瓜日前曾表態與民視合約只到1月底，電視台仍持續喊話，希望胡瓜繼續主持，當時談及《大集合》他坦言不忍心多講，怕忠實觀眾傷心，並表示就算他不在大家還是可以看重播。如今傳出有了轉機，胡瓜方則尚未做出回應。

