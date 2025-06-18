擊敗李珠珢！19歲「啦啦隊女王」背景一次看 顏值身材雙爆擊

李素敏以黑馬之姿奪下啦啦隊女王寶座。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國論壇「dctrend」主辦的啦啦隊人氣票選活動最新排名出爐，19歲的「超級新人」李素敏（이소민）以黑馬之姿奪下啦啦隊女王寶座，擊敗台灣網友所熟悉的「AI女神」李珠珢和李多慧，引起關注，她的背景也被起底。

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年僅19歲的李素敏是啦啦隊圈中殺出的黑馬，去年才開始應援，首次登上球場就引起關注，今年初她正式成為起亞虎啦啦隊成員，在短短的時間內收穫大批粉絲，也因為其精緻外貌，被封為「顏值暴徒」。

李素敏經常在IG分享美照。（翻攝自IG）

李素敏的身高165公分、體重47公斤，經常在社群分享生活美照，完全不吝嗇在鏡頭前展現魔鬼身材。此外，她是一個不擇不扣的動漫迷，最喜歡的作品是《咒術迴戰》，至於理想型，則是韓國演員丁海寅，過去她曾將兩人的合照PO在社群，不過現在已經消失了。

李素敏完全不吝嗇在鏡頭前展現完美身材。（翻攝自IG）

據了解，李素敏來自曾打造李多慧、邊荷律、李珠珢的經紀公司「APEX娛樂」，在3位前輩相繼離開後，APEX再度找來不少正妹加盟，其中李素敏人氣最高。

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