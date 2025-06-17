甄嬛娘娘再發威！孫儷新戲掀10億討論度 遭尪要求降低分貝

孫儷（右）、董子健（左）在《蠻好的人生》亦師亦友攜手拼事業。（愛爾達電視提供）（記者李紹綾攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕孫儷在電視劇《蠻好的人生》飾演保險業務「胡曼黎」，在以為自己將迎來人生巔峰之時，突遭競爭對手抹黑造謠，又逢老公外遇出軌，事業、婚姻雙雙遭受挑戰，甚至還慘遭公司開除，而始作俑者竟是初入保險業的落魄富二代董子健，但隨著兩人幾番交手後得知背後真相，逐漸從誤解到相互認同。孫儷劇中決定不計前嫌和董子健聯手合作，最終董子健成長為保險業界不容小覷的金牌業務，而孫儷也回歸自己的事業主場，各自收穫事業和全新人生的故事。

董子健在《蠻好的人生》飾演「薛曉舟」。（愛爾達電視提供）（記者李紹綾攝）

《蠻好的人生》播出後好評不斷，不但在微博上的戲劇相關關鍵字討論量高達10億，在短影音平台的討論度更是火熱，相關影片的累積播放量狂破90億次，而「胡曼黎主題曲」的「Money手勢舞」旋律洗腦、動作簡單易懂，也迅速在各個平台掀起翻跳熱潮，種種好成績都顯示「甄嬛娘娘魅力不減」。

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孫儷（右）在《蠻好的人生》怒嗆「渣男老公」高鑫（左）。（愛爾達電視提供）（記者李紹綾攝）

「甄嬛娘娘」孫儷從古代鬥到現代職場，她在《蠻好的人生》中以乾淨俐落的短髮西裝造型亮相，變身縱橫職場20年的保險業王牌「胡曼黎」，為了達到業績、面對客戶總是相當熱血，她笑說：「（分貝）就是一揚起來就下不去了，所以每天我回家的時候，鄧超都會說戲演完了，嗓門不用這麼大，沒人要聽台詞了。」導演也大方稱讚孫儷的好演技，「一直都想要和孫儷合作，這次終於有合適的劇本了，她本身就是上海人，戲的風格也是潑辣、幹練、職場這些元素她都有演過，而且她也很有親和力和代入感，我覺得從人物性格到外型都非常合適，她無可替代就是天選胡曼黎。」《蠻好的人生》6月18日起，週一至週五晚間8點愛爾達影劇台播出。

孫儷在《蠻好的人生》飾演保險女王「胡曼黎」。（愛爾達電視提供）（記者李紹綾攝）

在《蠻好的人生》中，除了孫儷演技備受矚目，和她有多場對手戲的「小三」胡杏兒也是話題十足，她曾在訪問中聊到接這部戲的契機，她說一開始知道「邱麗蘇」這個角色是第三者時，還有點懷疑自己是否有這個魅力，她笑說：「一般我都是演正宮的，讀完劇本後，我覺得這個角色最厲害的地方是『錯的時候還是很理直氣壯吧！』，因為她真的不覺得自己哪裡有問題，她打從心底認為如果兩個人感情出了問題，是他們的問題，不然誰進來都破壞不了。」胡杏兒和孫儷在戲裡水火不容、針鋒相對，戲外感情卻非常好，因為拍攝地點是在孫儷家鄉上海，身為本地人也有推薦不少美食給對方，胡杏兒說：「她有推薦一些餐廳，我因為也有在廈門拍戲，所以她也有推薦瑜伽老師給我。」兩人私下的好交情不言而喻。《蠻好的人生》6月18日起，週一至週五晚間8點愛爾達影劇台全台首播。

孫儷在《蠻好的人生》為賣保險卯足全力。（愛爾達電視提供）（記者李紹綾攝）

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