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娛樂 最新消息

離婚袁惟仁9年！陸元琪「遭酸黃牛」委屈發聲：我不是做慈善

〔記者邱奕欽／台北報導〕陸元琪2016年和音樂人袁惟仁離婚，9年來努力經營網購撫養兒女扛起家計，近日連線代購G-DRAGON權志龍推出的小雛菊造型應援手燈，無奈商品實在太搶手，也因價格問題被部分網友質疑「賣太貴」，讓她深感吃力不討好於昨（16日）宣布「GD手燈我不接單了！」

陸元琪（圖）與袁惟仁離婚後一肩扛起家計。（本報資料照）陸元琪（圖）與袁惟仁離婚後一肩扛起家計。（本報資料照）

陸元琪近期赴韓國搶攻K-POP粉絲市場，連線代購GD推出的個人應援手燈，小雛菊燈身搭配花盆充電座，具備擺飾與照明雙重功能，韓國售價約合台幣1386元；搭配充電底座與迷你鑰匙圈版本，則一套折合台幣2600多元。然而，陸元琪代購社團的「整套組」標價1萬7000元，單手燈也喊價6800元被部分網友質疑「報價高於市場行情」，引發議論。

面對有網友直指「某藝人前妻」代購價格比一般行情貴一倍以上，陸元琪情緒激動駁斥：「我不是做慈善，請勿亂加『黃牛』兩字！」她強調出國代購耗費大量時間與體力，「不是排隊就是淋雨、頂太陽，我和女兒吃飯都得忍到結束再說。」她不滿被斷章取義，憤怒直言「說我是周邊黃牛，我很生氣！」

雖然風波持續延燒，陸元琪氣憤喊出「GD手燈我不接單了」，有不少網友為她抱屈發聲，認為代購本就存在自由市場機制，「願買才會賣」、「嫌貴自己飛韓國」；同時，也有粉絲分享低價買到假貨的經驗，呼籲「代購至少保證真品」、「我朋友在網路有買到超級便宜，結果是山寨版。」

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