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未來少女「紫月光」被酸「8+9」 再露面揭驚人轉變還收包養私訊

女團「紫月光」，Yia（左起）、Bling、17、Xiu、Brenda、Yuki。（記者胡舜翔攝）女團「紫月光」，Yia（左起）、Bling、17、Xiu、Brenda、Yuki。（記者胡舜翔攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕從《未來少女》出身的女團「紫月光」，難忘過去在節目比賽期間被網友酸像「8+9」，但今（12日）團員露面，散發的是青春活潑氣息，並談到：「我們一直有上課程，禮儀、美姿、美儀，節目過後大家有提升自己，努力練習，氣質變成不一樣了！」

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女團「紫月光」，Xiu（左起）、Bling、Yia、Yuki、17、Brenda。（記者胡舜翔攝）女團「紫月光」，Xiu（左起）、Bling、Yia、Yuki、17、Brenda。（記者胡舜翔攝）

「紫月光」加盟新東家「本質娛樂」，推出首支單曲《嘿，好久不見》，該團由隊長Xiu，還有Brenda、Bling、Yia、Yuki、17組成，近期畢業季，團員跑了近30場校園演出。

錄唱《嘿，好久不見》時，好幾位團員落淚，另外談到團裡哭點最低的，大家都說都是隊長Xiu，她談到88歲的阿嬤在520那天過世，還好她忙完工作趕去見到阿嬤最後一面，「我在床邊告訴阿嬤我會加油，『希望能成為讓妳驕傲的孫女』！」

女團「紫月光」，Xiu（左起）、Bling、Yia、Yuki、17、Brenda。（記者胡舜翔攝）女團「紫月光」，Xiu（左起）、Bling、Yia、Yuki、17、Brenda。（記者胡舜翔攝）

「紫月光」曾在粉絲活動上遇到男粉搭肩被嚇到，另外團員17和隊長Xiu都說有收過想包養的私訊，「一週收到三、四封包養郵件，還說自己是sugar daddy。」透露對方開出的價碼是一個月近十萬台幣，對於這種郵件都選擇封鎖。

Brenda自爆是母胎單身，笑說：「我會加油的，當然會想談戀愛，尤其冬天、聖誕節，我還有加入一個『單身自救聯盟』群組，每次都想退群組，但到現在都還在。」

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