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中國無奇不有！醫生看診不關門 屁股插儀器被看光

台灣醫院大多有做好隱私，突圍醫師替患者照大腸鏡（圖與新聞事件無關）。（資料照）台灣醫院大多有做好隱私，突圍醫師替患者照大腸鏡（圖與新聞事件無關）。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕上海電視台新聞綜合頻道資深節目主持人陶淳，近日分享個人體檢經歷，自述前往上海某三甲醫院體檢，但在大腸鏡檢查過程中因診間門未關，導致接受檢查患者屁股對著候診區，下體尷尬被看光。

《CTWAMT》引述中國《青年報》報導，陶淳透露做大腸鏡檢查需穿專門腸鏡檢查防護褲，就是後面開個洞的開襠褲，他說:「我換好褲子到候診區等待醫生叫號，這時發現候診區的對面就是一間間腸胃鏡診療室。」

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陶淳驚訝的是，診療室大門居然是敞開的，能清楚看到醫生正在對某患者做腸鏡檢查，他驚恐說：「醫生忙著操作儀器，眼睛盯著彩色螢幕，但腸鏡檢查不分男女，門外候診的男女都有，真有說不出的尷尬！」

陶淳表示，中國大多數的患者普遍缺乏自我保護意識，面對隱私權被侵犯，很多人都害怕得罪醫生只好作罷的心態，呼籲醫院應秉承為患者著想的服務理念，做好對病患的隱私保密。

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