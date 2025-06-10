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娛樂 最新消息

路跑現場有感染者襲擊？《28年毀滅倒數》打造末日狂潮

《28年毀滅倒數》與「搖滾路跑」攜手合作，打造一場前所未有的極限驚悚體驗。（索尼影業提供）《28年毀滅倒數》與「搖滾路跑」攜手合作，打造一場前所未有的極限驚悚體驗。（索尼影業提供）

〔記者許世穎／台北報導〕備受矚目的恐怖續作《28年毀滅倒數》末日宣傳正式啟動，發行該片的索尼影業上週六（7日）與今年最熱血沸騰的路跑活動「搖滾路跑」攜手合作，打造一場前所未有的極限驚悚體驗，電影中的感染者大舉入侵大佳河濱公園，讓跑者在音樂節奏與驚嚇氛圍中，全身感官全面開啟！

世界知名的「2025 Rock‘n’Roll Running Series – Taipei」搖滾路跑，首次在台灣舉行，讓河濱公園變身為一座融合音樂與運動的城市嘉年華，六千位選手們不只是參加了一場路跑，更一起完成了一場從白天到夜晚、從身體到靈魂都沸騰的搖滾演唱會。

《28年毀滅倒數》攜手搖滾路跑，感染者與跑者互動合照。（索尼影業提供）（記者許世穎攝）《28年毀滅倒數》攜手搖滾路跑，感染者與跑者互動合照。（索尼影業提供）（記者許世穎攝）

活動當天，索尼影業在路跑主會場旁打造一座氣氛滿點的電影視覺陳列，龐大的骷髏頭警戒標誌，暗示著滅絕末日即將來襲，在陰森紅光的照亮下聳立在草地上，週遭雜亂的豎立著無數的十字架，讓跑者彷彿置身電影場景中，沉浸感十足的佈置成為當天最熱門的拍照打卡點。

更刺激的是，多位專業演員裝扮成電影中恐怖的「感染者」，不僅在會場與跑者互動、拍照，甚至在起跑線與大家一同衝刺！開跑槍聲響起時，全身是血的感染者馬上衝出追趕10K參賽者，一堆人直呼「從沒有起跑時跑得這麼快，他們好恐怖，我只想要趕快逃離他們的追擊。」

當大家以為威脅已經遠離時，赫然發現路跑補給站已經轉變成驚嚇站，感染者躲藏在樹叢裡或是河堤邊，在跑者經過時暴衝出來追逐，大家除了挑戰速度之外，更要面對突如其來的末日生存考驗。不少人在賽後笑道：「從來沒有跑過那麼刺激的比賽！」

《28年毀滅倒數》攜手搖滾路跑打造末日狂潮。（索尼影業提供）（記者許世穎攝）《28年毀滅倒數》攜手搖滾路跑打造末日狂潮。（索尼影業提供）（記者許世穎攝）

太陽下山後，伴隨著《28年毀滅倒數》驚悚的主題曲在主會場響起，大家終於成功存活下來了，八三夭、Ozone與麋先生等當紅樂團輪番上陣，一起慶祝狂歡倖存的一天。末日史詩鉅片《28年毀滅倒數》即將於6月18日搶先全美在台上映。

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