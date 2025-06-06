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娛樂 日韓

長嶋茂雄臨終「被護士妹妹包圍」 藝人兒子哽咽：爸爸真的很幸福

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本傳奇球星長嶋茂雄在本月3日上午過世，享壽89歲。長子、藝人長嶋一茂今天（6日）在節目上透露，兄弟姊妹齊聚在父親病房，沒有哭聲、而是滿滿的歡笑，妹妹還開玩笑說「有這麼多漂亮護士臨終送行好幸福」，讓長嶋茂雄也笑了。

王貞治來悼念時，長嶋一茂跟在身後親自接待。（達志影像）王貞治來悼念時，長嶋一茂跟在身後親自接待。（達志影像）

長嶋茂雄一家不合並非秘密，長男一茂不但曾自爆10年沒見過父親，還透露與父母及兩個妹妹、弟弟曾未一起吃過飯，不過在父親晚年，兄弟姊妹仍冰釋前嫌，陪伴在長嶋茂雄身旁。

今天長嶋一茂在節目上提及父親，哽咽表示父親真的很幸福，還形容爸爸的人生就是一直在奮戰，從開始打棒球，到21年前罹患重病，一直在跟病魔對抗，「在這些戰鬥的歲月當中，為了讓粉絲開心而努力，89年的人生雖然結束，我用了『結束』這個詞，雖然再也看不到肉體，但永遠活在我們心中。」

長嶋一茂稱父親長嶋茂雄很幸福。（達志影像）長嶋一茂稱父親長嶋茂雄很幸福。（達志影像）

長嶋一茂回憶起父親晚年，兄弟姊妹齊聚病房，沒有任何一個人哭，全是滿滿的笑聲。他還想起兩個妹妹還開玩笑說：「被漂亮又年輕的護士送行，爸爸真的很幸福。」長嶋茂雄一聽也笑了出來，現場完全沒有悲傷沉重的氛圍。

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