邱軍酒駕撞死人逃逸 「女乘客稱不知情」涉偽證罪遭起訴

邱軍去年底酒駕撞死人後逃逸。（資料照）

〔記者林嘉東／基隆報導〕藝人邱軍去年底酒駕載黃姓女子返家途中，撞死排班的計程車司機後逃逸，檢方5月將邱涉犯過失致死等罪將他起訴後，查出肇事車輛的撞擊點是在副駕駛座，且肇事後，有人拍打副駕駛座車窗，並向坐在副駕駛座上的黃女大喊「撞到人」，黃女不可能不知邱軍酒駕，但黃女為了袒護邱軍竟作偽證稱，她當時已酒醉、不知道發生什麼事。基隆地檢署今（4）天偵結，依黃女涉犯偽造罪將她起訴，並具體求刑1年。

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檢方在起訴書中痛批，檢方在調查邱軍酒駕撞死人期間，再三曉諭黃女邱軍酒駕撞死人的結果，但黃女為了袒護邱軍，仍謊稱當時已經酒醉，什麼都不知道，刻意混淆視聽，耗費司法資源，讓真相陷於晦暗不明之中，建請法官依偽證罪判處黃女1年；若判緩刑，也要命黃女繳交公庫一定金額，接受240小時義務勞務，與接受6場以上法治教育課程。

基隆地檢署查出，邱軍駕駛的肇事車輛，副駕駛座側是撞擊點，且前擋風玻璃碎裂程度，黃女不可能不知邱軍肇事。（記者林嘉東攝）

起訴書指出，黃女與邱軍於去年12月27日凌晨在基隆市仁愛區某間居酒屋一同飲酒；凌晨4時許，邱軍酒駕上路，載黃女返回她七堵區住處，途經信義區仁一路某KTV前，撞及站在路旁的李姓、陳姓排班計程車司機後逃逸；李傷重不治、陳則身體多處擦、挫傷，逃過一劫。

案發後，檢警追查找到邱軍肇事車輛，發現副駕駛座前擋風玻璃碎裂，撞擊點在車子副駕駛座側；肇事當時，許姓證人在邱軍撞到人時，曾拍打副駕駛座車窗，並向坐在副駕駛座上的黃女大喊：「撞到人」，但邱軍不僅未停車查看，反肇事逃逸。檢方調查後，今年5月間將邱軍依涉犯過失致死罪與公共危險罪嫌起訴。

檢方調查邱軍酒駕期間，以證人身分傳喚黃女作證，黃女卻作偽證稱，她當晚有喝啤酒，但喝醉了，不知道發生什麼事，但檢方掌握邱軍酒駕事證後查出，邱軍在肇事前，黃女與邱軍一起在居酒屋飲酒，不可能不知邱軍酒駕，且以肇事車輛前擋風玻璃碎裂程度，與許男曾拍打副駕駛座車窗，並大喊「撞到人」，案發時，黃女坐在副駕駛座上，不可能不知道邱軍撞到人，加上檢方查出黃女在案發後，與邱在LINE上的對話顯示，黃女不僅知道邱軍駕車前有喝酒，邱肇事當時也意識清楚，卻選擇肇事逃逸，因此認定黃女涉犯偽證罪。

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