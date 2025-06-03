Z世代「最炸女聲」9月親臨台北！恰米娜掀王者氣勢歸來

〔記者鍾志均／台北報導〕被譽為「Z世代」最具代表性的饒舌歌手「恰米娜CHANMINA」以自信態度和超強實力狂襲世界舞台，主辦單位今（3）宣布她將於9月20日再度登上Zepp New Taipei，要用她爆裂級的音樂熱情與一往無前的王者氣勢掀翻台灣。

恰米娜CHANMINA於9月20日再度登上Zepp New Taipei開唱。（大鴻藝術BIG ART提供）

恰米娜CHANMINA自2017年主流出道後，以流利日語、韓語與英語融合流行樂、嘻哈和R&B元素，迅速在亞洲樂壇奠定地位。她2019年推出的第二張專輯《Never Grow Up》大受好評，同名曲在串流累積播放次數已超過3億次，成為她音樂生涯的重要代表作之一。

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2023年恰米娜CHANMINA舉辦橫濱體育館個唱及巡演「AREA OF DIAMOND 2」，更讓她首次踏上台灣舞台，引發歌迷秒殺搶票現象。

貫徹「做自己」態度的恰米娜CHANMINA勇於向前邁步，2024年她挑戰萬人場地「PIA Arena MM」，成功舉辦雙日演唱會，並與ASH ISLAND攜手推出話題單曲《20》，7月更宣布結婚與懷孕喜訊，引發各界關注與祝福。

恰米娜CHANMINA於9月20日再度登上Zepp New Taipei開唱。（翻攝自X）

無論音樂創作、引領時尚的妝髮造型、或是爆發力十足的舞台演出，恰米娜CHANMINA都以其超亮眼的獨特風格深受10至20歲年輕族群壓倒性支持，是當前日本最受矚目、非聽不可的Z世代饒舌歌手之一。

恰米娜CHANMINA門票採實名抽選制，6月9日（一）～11日（三）開放登記抽選，6月13日（五）中午公開抽選結果；後續將有數次的復活抽選，若結束後仍有票券，則統一於6月24日（二）中午12點於Ticket Plus遠大售票系統銷售，售票與演出詳情可鎖定主辦單位大鴻藝術BIG ART官方臉書以及IG。

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