晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

路人喊「袁惟仁老婆」 陸元琪無奈：離婚很多年

音樂人袁惟仁（左）和女星陸元琪早在2016年就已經離婚。（本報合成照，翻攝自臉書）音樂人袁惟仁（左）和女星陸元琪早在2016年就已經離婚。（本報合成照，翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導女星陸元琪和音樂人袁惟仁曾經有過一段14年的婚姻，兩人於2016年離婚，時光匆匆陸元琪恢復單身已經9年了。今（2）陸元琪在社群發文無奈道：直到現在路上還是會有很多人喊她「袁惟仁的老婆」，她哭笑不得說「我離婚很多年了啦」。

陸元琪在文章內寫著「好多次經驗…走在路上遇到有人對著我說：啊！妳是那個！那個某某某的老婆！（對，連名帶姓說出來 但就是說不出來我的名字）我都會笑著回答：我離婚很多年了啦」。陸元琪承認每次碰到這種情況都讓她備感尷尬，但內心仍覺得對方很可愛。

陸元琪說，路上常有人喊她「袁惟仁的老婆」，但兩人離婚很多年了。（翻攝自臉書）陸元琪說，路上常有人喊她「袁惟仁的老婆」，但兩人離婚很多年了。（翻攝自臉書）

袁惟仁2018年在上海跌倒，腦溢血昏迷；2020年二度摔跤住進加護病房，近年由家人照顧。恢復單身之後的陸元琪，分分秒秒都埋頭苦幹經營自己的人生，找貨、賣貨、翻譯、寫文、算價格、直播，但她相當樂在其中。

陸元琪女兒本週滿20歲，下週要陪媽媽去韓國首爾。（翻攝自臉書）陸元琪女兒本週滿20歲，下週要陪媽媽去韓國首爾。（翻攝自臉書）

對陸元琪來說，她已經不是某某某的老婆，她希望自己和家人能健康的活著，每天的事都只是過程，每天都告訴自己要繼續的堅強勇敢。她也再次呼籲：「大家好，我是陸元琪，請記得我的名字，叫我陸小琪也可以。我單身，是個負責任的單親媽媽，不是誰的老婆唷」陸元琪也透露，本週女兒就要滿20歲了，下週母女倆要飛往韓國首爾，貼心的女兒已經會主動幫忙、陪她談心，讓陸元琪覺得十分欣慰。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中