路人喊「袁惟仁老婆」 陸元琪無奈：離婚很多年

音樂人袁惟仁（左）和女星陸元琪早在2016年就已經離婚。（本報合成照，翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導女星陸元琪和音樂人袁惟仁曾經有過一段14年的婚姻，兩人於2016年離婚，時光匆匆陸元琪恢復單身已經9年了。今（2）陸元琪在社群發文無奈道：直到現在路上還是會有很多人喊她「袁惟仁的老婆」，她哭笑不得說「我離婚很多年了啦」。

陸元琪在文章內寫著「好多次經驗…走在路上遇到有人對著我說：啊！妳是那個！那個某某某的老婆！（對，連名帶姓說出來 但就是說不出來我的名字）我都會笑著回答：我離婚很多年了啦」。陸元琪承認每次碰到這種情況都讓她備感尷尬，但內心仍覺得對方很可愛。

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陸元琪說，路上常有人喊她「袁惟仁的老婆」，但兩人離婚很多年了。（翻攝自臉書）

袁惟仁2018年在上海跌倒，腦溢血昏迷；2020年二度摔跤住進加護病房，近年由家人照顧。恢復單身之後的陸元琪，分分秒秒都埋頭苦幹經營自己的人生，找貨、賣貨、翻譯、寫文、算價格、直播，但她相當樂在其中。

陸元琪女兒本週滿20歲，下週要陪媽媽去韓國首爾。（翻攝自臉書）

對陸元琪來說，她已經不是某某某的老婆，她希望自己和家人能健康的活著，每天的事都只是過程，每天都告訴自己要繼續的堅強勇敢。她也再次呼籲：「大家好，我是陸元琪，請記得我的名字，叫我陸小琪也可以。我單身，是個負責任的單親媽媽，不是誰的老婆唷」陸元琪也透露，本週女兒就要滿20歲了，下週母女倆要飛往韓國首爾，貼心的女兒已經會主動幫忙、陪她談心，讓陸元琪覺得十分欣慰。

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