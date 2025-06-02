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七月合體倒數！瘦子不忍了秒嗆大淵對話曝光

頑童即將回歸小巨蛋舞台。（本色音樂提供）頑童即將回歸小巨蛋舞台。（本色音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕頑童 MJ116《OGS》專輯回歸在即，全新單曲〈Here We Are〉曝光，歌曲的起點來自某天瘦子在家裡喝了點小酒，一邊想著過去走過的風景，一邊順著情緒寫下來的。大淵聽到 Demo 就直呼：「這首歌很有溫度、很有畫面。」小春覺得跟著旋律自然會跟著倒帶回顧至今走過的路，就像是在腦海裡濾過一遍人生一般。

大淵對MV成果自信滿滿。（本色提供）大淵對MV成果自信滿滿。（本色提供）

〈Here We Are〉MV首次在虛擬棚拍攝，大淵坦言一開始不確定拍出來會怎樣，不過拍完一邊check畫面立刻自信滿滿說：「我one cut KO！我就是好看的保證啦！」在鏡頭外也沒閒著，一邊和夥伴聊天、一邊被提醒「嗓門很大！」他說：「是因為睡飽聲音才比較大，如果真的打擾到拍攝要說，會小聲一點。」

瘦子在MV現場笑嗆大淵。（本色提供）瘦子在MV現場笑嗆大淵。（本色提供）

這時瘦子在旁邊補刀：「怎麼敢說打擾。」一來一往直接變綜藝現場。小春則覺得算是少數覺得拍起來輕鬆的MV：「妝髮完吃飯，拍了一cut又放飯，超chill。」但話鋒一轉感性表示：「從以前完全不認識什麼是嘻哈，到現在這成為我的職業，〈Here We Are〉就是我這段心路歷程的縮影。」

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導演品賢透過「從早到晚」的時間變化，搭配光影轉折、角色情緒堆疊，呈現頑童三人一路走來的變化。對於歌詞裡的這句「想要好好講話。」很有感觸。相信粉絲看完一定很有感。

「你還在努力嗎？我們也是。」這句話是頑童最想對歌迷說的心聲。獻給一路支持他們的老鄉們，新歌〈Here We Are〉是一種回應、也是一種陪伴。小春說：「只要相信自己，不要讓自己留下遺憾。就算過程不順，只要選擇相信，終究會成為你想成為的人。」

小春覺得新歌是心路歷程的縮影。（本色提供）小春覺得新歌是心路歷程的縮影。（本色提供）

他們即將於7月19、20日以及26、27日在台北小巨蛋再次凝聚，回到熟悉的舞台，三人也語帶神秘地預告：「會是一場很HIPHOP的演唱會，總之來就知道了。」門票將於6月7日正式開賣。

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