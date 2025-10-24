Jennie小帳太真實！ 449萬人追看 比主帳還吸睛

小帳可以看見Jennie不同的一面。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕K-POP圈近期興起「副帳文化」，越來越多偶像選擇以小帳號分享私下日常。從BLACKPINK的Jennie、孫藝真到GD（G-Dragon），一線巨星們紛紛在社群平台上開設副帳，暫時卸下光環與濾鏡，展現真實的一面。有的拿起相機紀錄旅途與生活，有的分享興趣嗜好，甚至還有人讓身邊友人協助拍攝，形成另一種「低調主帳」風格。

Jennie的副帳「lesyeuxdenini」於BLACKPINK出道三周年時啟用，法文意為「Nini的眼睛」，自介寫著「A story that eye witnessed（我親眼見到的一件事）」。帳內全是她親自拍攝的影像——街景、花草、光影、甚至模糊的快門瞬間——構圖自由，卻充滿個人風格。

請繼續往下閱讀...

相較於主帳上8800多萬粉絲追蹤、滿滿高訂與代言形象的「人間香奈兒」Jennie，小帳裡的她更像一位隨性拍照的女孩。這樣的真實反而更具吸引力，也讓粉絲看見她舞台之外最自然、最放鬆的樣貌。

在 Instagram 查看這則貼文 J（@lesyeuxdenini）分享的貼文

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法