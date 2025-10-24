自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

敏感地啟皓藝術館詭異人形 遭傳為范世錡死亡預告

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國藝人于朦朧死因未解，捲入其中的藝人范世錡被視為害死于朦朧的共犯之一，因而遭到抵制，大家忙為于朦朧討公道時，北京啟皓藝術館又因一組「詭異藝術品」再度掀起輿論。啟皓藝術館也遭傳，是于朦朧生前遭虐待的地點之一。

網路瘋傳一組人形即將在啟皓藝術館展覽，傳范世錡恐成下一個人體標本。（圖／翻攝自Threads、合成圖）網路瘋傳一組人形即將在啟皓藝術館展覽，傳范世錡恐成下一個人體標本。（圖／翻攝自Threads、合成圖）

過去范世錡曾發文表示「我要去一個很遠很遠的地方，去找我的兄弟萌萌和我的外婆」，狀似想離開這個世界，又在10月18日發文「我很好，大家不用擔心」，受到大批網友攻擊，而近期啟皓藝術館裡有一座預將展示的雕像，模樣竟與范世錡十分神似，其神韻、臉型與身形，與范世錡極為相像，結合范世錡說要離開的發文，和網上流出的雕像影片，遭網瘋傳范世錡恐成下一個人體標本。

詭異人形與范世錡樣貌神似。（圖／翻攝自Threads、合成圖）詭異人形與范世錡樣貌神似。（圖／翻攝自Threads、合成圖）

許多人表示其實不意外，畢竟范世錡沒有過硬的身家背景，更沒有雄厚資本，很容易被推上風口當作替罪羊，加上當局需要有人來平息眾怒，轉移焦點，而范世錡被懷疑是虐殺于矇龍的共犯，許多網友毫不留情地批評「報應來了」，「髒東西就不要出現在螢幕上了吧」更有人直言，范世錡已成為資本主義的棄子「現在看來他根本被拋棄了。」

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中