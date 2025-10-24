敏感地啟皓藝術館詭異人形 遭傳為范世錡死亡預告

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國藝人于朦朧死因未解，捲入其中的藝人范世錡被視為害死于朦朧的共犯之一，因而遭到抵制，大家忙為于朦朧討公道時，北京啟皓藝術館又因一組「詭異藝術品」再度掀起輿論。啟皓藝術館也遭傳，是于朦朧生前遭虐待的地點之一。

網路瘋傳一組人形即將在啟皓藝術館展覽，傳范世錡恐成下一個人體標本。（圖／翻攝自Threads、合成圖）

過去范世錡曾發文表示「我要去一個很遠很遠的地方，去找我的兄弟萌萌和我的外婆」，狀似想離開這個世界，又在10月18日發文「我很好，大家不用擔心」，受到大批網友攻擊，而近期啟皓藝術館裡有一座預將展示的雕像，模樣竟與范世錡十分神似，其神韻、臉型與身形，與范世錡極為相像，結合范世錡說要離開的發文，和網上流出的雕像影片，遭網瘋傳范世錡恐成下一個人體標本。

詭異人形與范世錡樣貌神似。（圖／翻攝自Threads、合成圖）

許多人表示其實不意外，畢竟范世錡沒有過硬的身家背景，更沒有雄厚資本，很容易被推上風口當作替罪羊，加上當局需要有人來平息眾怒，轉移焦點，而范世錡被懷疑是虐殺于矇龍的共犯，許多網友毫不留情地批評「報應來了」，「髒東西就不要出現在螢幕上了吧」更有人直言，范世錡已成為資本主義的棄子「現在看來他根本被拋棄了。」

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

