娛樂 最新消息

法官問明知違法為何不停止？Teddy閃兵造假理由全公開

Teddy坦言沒深思熟慮，箭在弦上、心存僥倖而選擇閃兵。（TVBS提供）Teddy坦言沒深思熟慮，箭在弦上、心存僥倖而選擇閃兵。（TVBS提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕新北地院昨日針對閃兵集團被告陳大天、威廉、陳零九、李詮等人開庭，審判長表示針對被告供詞、證據力部分沒有更動，當庭詢問被告、辯護人、檢方，均無意見，其中陳大天、威廉兩人在離開法院時，對外鞠躬道歉；而前男團「spexial」成員Teddy（陳向熙）說明最久、約10分鐘。

根據東森新聞雲報導指出， Teddy（陳向熙）被法官詢問「既然已經發現這是造假，為何不停止？」Teddy表示「因為箭在弦上、心存僥倖」

涉案者Teddy陳向熙（左一）接受傳喚後離去。（記者吳仁捷攝）涉案者Teddy陳向熙（左一）接受傳喚後離去。（記者吳仁捷攝）

Teddy說明時指出，起初以為自己有宿疾與家族病史，閃兵案首腦陳男說依照經驗，可用罹患「次發性高血壓」為由申請免役，陳男還說雖然「次發性高血壓」有可能治癒，但到時他役齡已過、不用再當兵，Teddy不疑有他，未發覺可能違法，直到陳男要他把24小時血壓監測記錄器交給別人代揹，這才驚覺「自己可能已經犯罪」。

法官提出靈魂拷問，既然自己有家族病史，為何不提出醫證申請免役，反而要付25萬給陳男協助自己逃兵？Teddy則表示相信陳男才懂的「合法漏洞和技巧」。他還指出，自己曾有「頭皮、末梢發麻症狀」以為真的有次發性高血壓等病症。

法官再提問既然已知是造假，為何不停止？Teddy則坦言「因為沒深思熟慮，箭在弦上、心存僥倖」現已誠心懺悔。

