娛樂 最新消息

「釣魚女神」袁小小病逝 抗癌半年「撐不下去了」 帳號突發訃聞

〔記者李紹綾／台北報導〕中國知名釣魚網紅袁小小（本名袁小娟）驚傳病逝，享年38歲。

袁小小。（翻攝自微博）袁小小。（翻攝自微博）

袁小小以親民、幽默的釣魚影片走紅，擁有大批粉絲，卻在前天（22日）突然由帳號發出一段訃聞影片，向大家告別：「再見，親愛的小小。在另一個沒有病痛的世界裡，願你是最快樂的天使。」突如其來的消息，讓網友震驚又心碎。

據悉，袁小小生前一直與癌症對抗，網傳她罹患腸癌，但她始終未對外公開病情。就算身體飽受折磨，她仍維持更新影片，直到上個月還在留言區回覆粉絲，完全看不出身體狀況已亮紅燈。

袁小小的團隊在悼文中寫道：「小小，你沒有來得及和大家說一句告別，就匆匆離去……從此再無相見。」並感嘆她總以笑容面對苦痛，「笑容裡咽下了多少苦澀，卻還要給我們留下最後的溫暖」。

袁小小。（翻攝自微博）袁小小。（翻攝自微博）

袁小小的告別式於今（24日）上午8點半，在江西南昌安義殯儀館舉行。消息一出，許多與她熟識的釣魚博主都表示將親自到場送她最後一程。粉絲們也湧入她的影片底下留言哀悼：「一路好走，小小女神。」、「願妳在另一個世界繼續釣到大魚。」

