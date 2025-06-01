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娛樂 最新消息

曹金鈴號召做公益 名媛閨密比大咖

國寶級舞蹈家曹金鈴辦公益音樂會，名媛閨密都共襄盛舉。（記者胡如虹攝）國寶級舞蹈家曹金鈴辦公益音樂會，名媛閨密都共襄盛舉。（記者胡如虹攝）

〔記者胡如虹／台北報導〕台灣舞蹈家曹金鈴舉辦公益音樂會，名媛姐妹淘力挺公益音樂會背景驚人，不但有貴婦重現群星會的歌舞表演，連伴舞都驚見上市公司老闆娘，每個人都愛心滿滿。

相關新聞：胡利斜槓當韓國餐廳老闆娘 無酬支持曹金鈴做公益

蔣黎麗特別擔任主持人，為公益盡一份力。（記者胡如虹攝）蔣黎麗特別擔任主持人，為公益盡一份力。（記者胡如虹攝）

曹金鈴創立《臺北市桔色關懷協會》致力於長者與弱勢族群的關懷行動，經常舉辦公益活動，今年特別挑選端午假期舉辦關懷公益音樂會，除了侄孫女曹晶晶和演藝圈好友白冰冰、蔣黎麗、胡利一起共襄盛舉之外，她的名媛閨密也都力挺公益展現歌藝。

長庚生技的王瞶英演唱台語民謠組曲，場面熱絡。（記者胡如虹攝）長庚生技的王瞶英演唱台語民謠組曲，場面熱絡。（記者胡如虹攝）

公益音樂會有長庚生技的王瞶英高歌台語民謠組曲，友人特別上台為她伴舞，舞群中還有上市公司安馳老闆娘李珍華，一連串的台語民謠組曲讓現場的長者都很有共鳴，場面熱絡。

tokuyo老闆娘陳秀麗重現群星會的經典歌舞。（記者胡如虹攝）tokuyo老闆娘陳秀麗重現群星會的經典歌舞。（記者胡如虹攝）

而重現群星會的經典歌舞的居然是tokuyo老闆娘陳秀麗，風姿綽約的演出風情萬種；瑞軒國際的老闆娘林守貞則帶著兩個媳婦表演中國風的歌舞，力挺閨密曹金鈴做公益獻愛心。

瑞軒國際的老闆娘林守貞（中）帶著兩個媳婦表演中國風的歌舞，力挺曹金鈴做公益獻愛心。（記者胡如虹攝）瑞軒國際的老闆娘林守貞（中）帶著兩個媳婦表演中國風的歌舞，力挺曹金鈴做公益獻愛心。（記者胡如虹攝）

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