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娛樂 最新消息

胡利斜槓當韓國餐廳老闆娘 無酬支持曹金鈴做公益

（左起）胡利、曹晶晶、白冰冰、曹金鈴、郭昭巖、蔣黎麗。（記者潘少棠攝）（左起）胡利、曹晶晶、白冰冰、曹金鈴、郭昭巖、蔣黎麗。（記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕「國寶級舞蹈家」曹金鈴今舉辦公益演唱會，好友白冰冰、胡利和姪孫女曹晶晶都共襄盛舉。演員胡利過去在大愛台拍戲，今天第一次參加公益活動的她，分享除了演藝工作，自己也有在新北市開一家韓國餐廳，正努力研發新菜色，未來若有好的劇本也很願意參與。

白冰冰（左）、曹金鈴。（記者潘少棠攝）白冰冰（左）、曹金鈴。（記者潘少棠攝）

曹金鈴自創立《臺北市桔色關懷協會》以來，持續投身公益，致力於長者與弱勢族群的關懷行動，特別挑選端午佳節，她更親力親為舉辦公益演唱會，並號召藝文界一同為社會注入溫暖正能量。

曹金鈴笑說這次沒有花很多錢，感謝不少好友都是無酬力挺，一旁的蔣黎麗也忍不住虧笑虧「她錢很多」，曹金鈴謙虛表示：「現在人生最大的福氣就是吃好吃的，我還有2年就80歲，穿什麼都一樣，主要是身材要維持好，我不需要花很多錢在吃穿，做公益比較重要。」

曹晶晶（左）過陣子要去美國攻讀醫學。（記者潘少棠攝）曹晶晶（左）過陣子要去美國攻讀醫學。（記者潘少棠攝）

（左起）曹晶晶、白冰冰、曹金鈴。（記者潘少棠攝）（左起）曹晶晶、白冰冰、曹金鈴。（記者潘少棠攝）

17歲的曹晶晶過陣子要去美國攻讀醫學，希望這次可以透過唱歌表演讓大家開心，也感謝白冰冰幫忙出新單曲《跳舞精靈》；白冰冰也感性表示：「看著曹晶晶從小長大，她的敬業與努力令人驕傲，這次演出別具意義。」

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