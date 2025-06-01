梁朝偉「舊愛」神隱17年 攻讀碩士轉型輔導員

前港星劉錦玲90年代是亞視花旦，演技精湛。（香港星島日報）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕90年代香港前亞視花旦劉錦玲在亞視藝訓班畢業後被力捧，曾拍過電視劇集《銀狐》、《戲王之王》、《勝者為王III王者之戰》等擔演重要角色，1992年，劉錦玲曾在電影《風塵三俠》飾演梁朝偉女朋友，隔年更在電影《天長地久》擔綱女主角與劉德華合作，憑藉該電影獲香港金像獎「最佳新演員」及「最佳女配角」提名。

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港媒報導，劉錦玲也曾在TVB拍過不少電劇集，但在2008年拍完電影《奪帥》後淡出娛樂圈，多年來都未復出。日前有網友曬出多張劉錦玲昔日照片，一度掀起熱議，有人留言問她近況，但都無法知悉劉錦玲近況，但仍讓不少人讚嘆劉錦玲當年精湛演技。

1992年，劉錦玲曾在電影《風塵三俠》飾演梁朝偉女朋友。（香港星島日報）

劉錦玲後來移居美國多年，曾在網路分享「心靈雞湯」，不過甚少曬近照，她最近一次曬近照，已經是2021年，當時她透露自己碩士學位畢業，港媒報導，劉錦玲2015年在舊金山州立大學主修社會學及副修心理輔導畢業，其後再修讀為期2年的碩士課程，已徹底轉型為輔導員。

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