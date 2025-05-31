愛莉莎莎自認A罩杯 辣曬「爆乳泳裝照」網看傻：真的是A？

愛莉莎莎話題不斷。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「愛莉莎莎」擁有極高討論度，懂得如何將流量變現賺進大筆財富，儘管工作忙碌，仍不忘與粉絲分享生活，她昨（30）便曬出自己的泳裝辣照，表示只要挑對泳裝也能營造爆乳效果，令不少網友驚豔。

愛莉莎莎辣曬爆乳泳裝照。（翻攝自IG）

愛莉莎莎昨日在IG限時動態分享一張泳裝照，可見她站在飯店浴室的鏡子前自拍，身穿一套白色連身泳裝，胸前挖大U的設計，讓傲人雙峰的渾圓曲線一覽無遺，腰部兩側大面積鏤空，襯托出她的纖細小蠻腰。

請繼續往下閱讀...

愛莉莎莎分享對比圖。（翻攝自IG）

相關新聞：（影）愛莉莎莎「杜拜豪買2棟房」 財經專家揭財富關鍵

愛莉莎莎的好身材曝光後，不少網友難以置信直呼，「你真的是A嗎？」她也曬出自己貼胸貼與穿泳裝時的對比圖，表示只是挑對泳裝才呈現出很有料的效果，笑稱，「這是昨天只貼胸貼的我，太平公主。For sure當然可（爆乳）」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法