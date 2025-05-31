陳奕迅在台過端午節 「E神柱」登Google地圖小編也驚訝

〔記者陳慧玲／台北報導〕「Eason」陳奕迅今（31日）端午節將在高雄巨蛋舉辦「FEAR and DREAMS世界巡迴演唱會高雄站」最終場，用好歌聲陪歌迷過節。近日他在高雄喝過的珍珠奶茶，倚靠過的柱子都成為熱門話題，也成為打卡新熱點，甚至在Google地圖上還一度出現「E神柱」地標。

陳奕迅倚靠過的柱子成為打卡景點。（翻攝自IG）

日前陳奕迅趁著高雄巡演空檔外出走走，直呼「南部的確是比較休閒。」他先在前金區自強三路上一家手搖飲店買了珍奶，又到隔壁的另一家手搖飲店坐下飲用，還倚靠在店家的牆柱上拍照，這幾天兩家手搖飲店生意大好，歌迷都想點和「E神」喝過的同款飲料，並模仿他倚著牆柱拍照。

請繼續往下閱讀...

相關新聞 確診才康復！陳奕迅冒出小肚子 罕提愛妻徐濠縈這件事

不僅如此，為了方便打卡，有熱情歌迷主動將「E神柱」設為地標，編輯內容還通過Google地圖審核顯示在地圖上，連陳奕迅音樂公司社群小編都在限動分享截圖驚訝問：「哪位歌迷朋友登記的地標？」

「E神柱」一度出現在Google地圖上。（翻攝自Google地圖）

「E神柱」成為新地標，還一度出現在Google地圖上。（翻攝自Google地圖）

實際搜尋Google地圖，真的在高雄自強三路上看到顯示「E神柱」地標，照片也出現陳奕迅之前倚靠過的牆柱，不過後來不知什麼原因，「E神柱」又在地標上消失，顯示「找不到結果」，但搜尋歷史紀錄則依然能看到「E神柱」地標，只能說台灣粉絲太喜歡陳奕迅，願為他做出瘋狂事，歌迷也期盼「E神柱」可以再次出現在地圖上，成為陳奕迅來台的紀念。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法