晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

陳奕迅在台過端午節 「E神柱」登Google地圖小編也驚訝

〔記者陳慧玲／台北報導〕「Eason」陳奕迅今（31日）端午節將在高雄巨蛋舉辦「FEAR and DREAMS世界巡迴演唱會高雄站」最終場，用好歌聲陪歌迷過節。近日他在高雄喝過的珍珠奶茶，倚靠過的柱子都成為熱門話題，也成為打卡新熱點，甚至在Google地圖上還一度出現「E神柱」地標。

陳奕迅倚靠過的柱子成為打卡景點。（翻攝自IG）陳奕迅倚靠過的柱子成為打卡景點。（翻攝自IG）

日前陳奕迅趁著高雄巡演空檔外出走走，直呼「南部的確是比較休閒。」他先在前金區自強三路上一家手搖飲店買了珍奶，又到隔壁的另一家手搖飲店坐下飲用，還倚靠在店家的牆柱上拍照，這幾天兩家手搖飲店生意大好，歌迷都想點和「E神」喝過的同款飲料，並模仿他倚著牆柱拍照。

相關新聞 確診才康復！陳奕迅冒出小肚子 罕提愛妻徐濠縈這件事

不僅如此，為了方便打卡，有熱情歌迷主動將「E神柱」設為地標，編輯內容還通過Google地圖審核顯示在地圖上，連陳奕迅音樂公司社群小編都在限動分享截圖驚訝問：「哪位歌迷朋友登記的地標？」

「E神柱」一度出現在Google地圖上。（翻攝自Google地圖）「E神柱」一度出現在Google地圖上。（翻攝自Google地圖）

「E神柱」成為新地標，還一度出現在Google地圖上。（翻攝自Google地圖）「E神柱」成為新地標，還一度出現在Google地圖上。（翻攝自Google地圖）

實際搜尋Google地圖，真的在高雄自強三路上看到顯示「E神柱」地標，照片也出現陳奕迅之前倚靠過的牆柱，不過後來不知什麼原因，「E神柱」又在地標上消失，顯示「找不到結果」，但搜尋歷史紀錄則依然能看到「E神柱」地標，只能說台灣粉絲太喜歡陳奕迅，願為他做出瘋狂事，歌迷也期盼「E神柱」可以再次出現在地圖上，成為陳奕迅來台的紀念。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中