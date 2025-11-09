自由電子報
娛樂 音樂

F4合體出現大變動！阿信證實將擔任「F3」製作人 獨缺「他」

F4將展開巡演，不過成員朱孝天確定將排除在外，變成「F3」。（翻攝Threads）F4將展開巡演，不過成員朱孝天確定將排除在外，變成「F3」。（翻攝Threads）

〔記者陳慧玲／台北報導〕F4今年兩度在五月天演唱會上合體，勾起《流星花園》粉絲無限懷念，原本期待F4言承旭、「仔仔」周渝民、朱孝天、吳建豪完整合體展開巡演，不料成員之一的朱孝天頻頻「暴雷」，一度傳出F4合體計畫恐將生變，最新消息是，F4將變成「F3」，朱孝天確定將排除在外，由其他3位成員展開巡演，並推出新歌。

之前F4分別在台北大巨蛋和北京鳥巢五月天演唱會上合體，當聽到《流星雨》重現舞台，不少歌迷都感動落淚，原本期待F4合體之後將展開更多大型巡演，不過因為朱孝天多次在直播中「暴雷」，導致合作出現變數。

阿信將擔任音樂、演唱會的製作人。（資料照，相信音樂提供）阿信將擔任音樂、演唱會的製作人。（資料照，相信音樂提供）

相信音樂今證實：「阿信除了給予協助與擔任音樂製作外，同時也是此次演唱會的製作人。在幾次會議中，他們提出了許多創意，對演出也有相當多的構想。因此，阿信也邀請他們三人共同參與整體演唱會的策劃，一同規劃演唱會內容。」回應中只提及「三人」，證實傳聞，朱孝天不會在F4合體演唱會中出現。巧的是，前幾天朱孝天也在社群公布自己組了新公司，將有新的開始。

關於未來「F3」的巡演內容如何，相信音樂則表示：「將以最高規格籌備這次演唱會，敬請期待，一切消息依官方公布為主。」傳聞F3的巡演將從今年12月起跑。

點圖放大
點圖放大
