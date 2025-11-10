自由電子報
娛樂 日韓

體育主播不敵癌症 下班回家猝逝享年53歲

日本體育主播菅谷大介過世，享年53歲。（翻攝自X）日本體育主播菅谷大介過世，享年53歲。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本電視台體育主播菅谷大介本月7日晚間下班回家後，感到身體不適，家人緊急送醫，仍不幸於8日下午1點過世，死因為「消化道出血」，享年53歲。菅谷大介2022年1月曾診斷出胰臟癌，經過手術治療，仍回到主播檯持續播報工作，今（10）日本電視台亦證實菅谷大介過世消息，令日本演藝圈深感震撼。

菅谷大介2022年1月曾診斷出胰臟癌，抗癌3年。（翻攝自X）菅谷大介2022年1月曾診斷出胰臟癌，抗癌3年。（翻攝自X）

菅谷大介活躍於轉播箱根驛傳（10名選手接力，跑完從東京大手町至箱根蘆之湖往返217.1公里賽程的長跑接力賽事）、摔角、高爾夫球比賽，也經常在新聞節目、綜藝節目露面。他2022年1月診斷出胰臟癌之後，立刻於同年4月進行約4小時的腹腔鏡手術，4月下旬認真負責的菅谷大介立刻回到工作崗位，敬業精神令人佩服。

菅谷大介經常透過社群網站分享抗癌經驗，他除了是體育主播之外，也身兼主播部次長職務，最後一次現身主播檯的日期是本月2日，當日轉播的是日本男子高爾夫FORTINET PLAYERS CUP最後一天賽事。

菅谷大介活躍於轉播箱根驛傳、摔角、高爾夫球比賽。（翻攝自X）菅谷大介活躍於轉播箱根驛傳、摔角、高爾夫球比賽。（翻攝自X）

1997年進入日本電視台的菅谷大介，到最後依然堅守工作崗位，日本電視台今日公布他的死訊，並哀悼：他在2022年公開胰臟癌病情後，不論作為播報員或在管理職務上，始終積極投入，一直到過世之前，因此面對如此突然的訃報，公司全體員工除了震驚，也深陷哀痛之中，衷心感謝他生前的貢獻，並向家屬致上誠摯的慰問。

