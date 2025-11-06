自由電子報
娛樂 最新消息

重砲粿王不倫「吃人夠夠」！陶晶瑩開嗆：婚姻瑣事非出軌藉口

陶晶瑩（左起）重砲粿粿、王子不倫「吃人夠夠」。（本報組合資料照）陶晶瑩（左起）重砲粿粿、王子不倫「吃人夠夠」。（本報組合資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕陶晶瑩針對粿粿與范姜彥豐即將對簿公堂的離婚官司，以及「王子」邱勝翊二度認錯的出軌風波提出己見，直言「公然偷情真的有點吃人夠夠！」她不認同以婚姻瑣事作為出軌理由，狠批這對不倫男女「太刺激人！」，語氣堅定強調愛情不該建立在傷害他人之上。

陶晶瑩4日在網路節目《陶色新聞》中分析三角爭議，她對粿粿聲稱「扛下家計」提出質疑，認為婚姻是互相扶持的關係，「誰賺多一點，多付一點無可厚非。」她也提到，出身醫生世家的范姜彥豐家境殷實，求償金額並非為錢，而是為了爭一口氣、討回公道，「如果你愛這個家，就不會用出軌當藉口。」一番話被讚敢言又中肯。

陶晶瑩在網路節目《陶色新聞》聊到粿粿、王子事件。（翻攝自YouTube）陶晶瑩在網路節目《陶色新聞》聊到粿粿、王子事件。（翻攝自YouTube）

針對粿粿與王子未爆出不倫前就過於親密的互動，陶晶瑩直呼「我看到那些留言都嚇死了！」她舉自身例子表示，平時與男性友人相處若有肢體碰觸，會立刻避開以示尊重。她認為，公眾人物更應拿捏分寸，不能因「玩笑」或「情感疲乏」就逾越道德界線。

當被問到是否認同粿粿以婚姻瑣事作為出軌理由，陶晶瑩則秒答「當然不認同啊，出軌就是傷害很多人。」她感嘆這3人都不夠成熟，但最同情被背叛的范姜彥豐，認為他在輿論中承受的痛苦被低估，呼籲外界「別再美化背叛」。

