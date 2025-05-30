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抱歉來遲了 CP查理確定上《歌手2025》踢館

入圍葛萊美獎的外援歌手CP查理即將上《歌手2025》踢館。（本報資料照，記者陳逸寬攝）入圍葛萊美獎的外援歌手CP查理即將上《歌手2025》踢館。（本報資料照，記者陳逸寬攝）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國歌唱節目《歌手2025》戰況激烈，上週台灣歌手林志炫被淘汰出局，讓許多人惋惜，今（30）日節目在官方微博宣布曾入圍葛萊美獎的外援歌手CP查理（Charlie Puth）即將上節目踢館。其實2024年就傳出會邀請CP查理上節目，不過去年他放了鴿子，最終缺席，不過現在，他真的要上節目了！

CP查理擁有〈See You Again〉、〈Attention〉、〈We Don't Talk Anymore〉等經典熱門作品。目前連續兩週冠軍的單依純與CP查理對戰的機率最高，不過上週踢館成功的「時代少年團」成員馬嘉祺出線的機會也很高。

《歌手2025》官方微博宣布CP查理即將登上節目。（翻攝自微博）《歌手2025》官方微博宣布CP查理即將登上節目。（翻攝自微博）

去年《歌手2024》就找來亞當蘭伯特（Adam Lambert）襲榜，當時亞當選擇演唱招牌歌曲〈Whataya Want from Me〉，獲得全場好評。當時也找了CP茶裡當作後續的襲榜歌手，不過因為他妹妹支持以色列加上CP查理也曾替支持以色列的文章點讚、是「猶太復國主義者」，受到政治因素影響沒能順利上節目。如今遲了一年，CP查理終於赴約。

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