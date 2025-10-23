金鐘戰袍挨轟不雅「內褲外露」 曾莞婷翻白眼火大反擊

〔記者李紹綾／台北報導〕曾莞婷出道27年，憑《影后》奪下人生首座金鐘女配角獎，當晚的一襲繡滿水晶的透視薄紗禮服辣登紅毯，除了被讚氣場全開、高貴又性感，因為下半身若隱若現的設計，被部分網友質疑「底褲太明顯」、「有點不雅觀」。面對酸民批評，曾莞婷親上火線回應。

曾莞婷身穿火辣透視裝走金鐘紅毯。（翻攝自臉書）

曾莞婷直接發文嗆聲，「無謂別人的眼光活出自己的樣子，是我接下來的人生態度」，她也正面解釋造型細節：「裡面那件是一體成型的body，不叫內褲。」霸氣喊話「屬於我的時刻我自己做主」，展現滿滿自信。

請繼續往下閱讀...

曾莞婷身穿火辣透視裝走金鐘紅毯。（翻攝自臉書）

曾莞婷指出，這套戰袍其實是高級訂製服，以「土耳其鍍銀亮紗」打造，再加上施華洛世奇水晶刺繡細節，整體閃耀如光之鎧甲，「剛柔並濟，像極了茵茵」。對於外界眼光，她再度強調：「美不只一種形式，不要用自己的眼光去框架別人，衣服是看人駕馭，氣質是內在撐起。」

對於被網友誤會的心情，曾莞婷則笑說：「那些不懂的人我真的翻白眼。」還幽默補一句：「必須多做眼球運動才能明亮有神。」一句話化解爭議。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法