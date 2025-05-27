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娛樂 最新消息

畢書盡餐費有限 揭「有一種餓叫齊秦怕你餓」

〔記者陳慧玲／台北報導〕「Bii」畢書盡4月在台北流行音樂中心舉辦「Bii WITH YOU」巡迴演唱會，當時特別選唱多位男歌手的代表歌曲，得到很大迴響，現在他將這些作品推出live翻唱版本，也分享一些和原唱之間的小故事。

畢書盡推出翻唱作品，也分享和原唱的小故事。（索尼提供）畢書盡推出翻唱作品，也分享和原唱的小故事。（索尼提供）

畢書盡今天推出《Bii WITH YOU LIVE CONCERT （COVER COLLECTION）》，其中收錄翻唱前輩齊秦的作品《不讓我的眼淚陪我過夜》，他也回想起過去在錄音室受到齊秦請吃披薩的往事。

談起齊秦的作品，畢書盡說：「這首歌有很多版本，這次選它，是想好好向齊秦前輩致敬。」他透露，剛來台發展時，有一次在錄音室錄音巧遇齊秦，齊秦看到他們邊錄邊吃便當，「可能我們看起來沒吃飽，齊秦大哥貼心地叫了披薩請我們吃，真的是太感謝了！當時錄音的餐費有上限，我們不敢亂點，那天吃得非常滿足，很謝謝齊秦大哥的照顧。」

另外畢書盡的翻唱專輯還收錄他在演唱會上唱動力火車、黃立行、陳奕迅，以及林宥嘉的歌曲。

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