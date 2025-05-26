永野芽郁陷不倫也打死不退 強悍：戰鬥姿勢面對一切

永野芽郁在《新聞主播》飾演爆料者，沒想到現實生活中自己成了爆料對象。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本女星永野芽郁近期陷入「雙不倫」風波，除了人夫田中圭之外，也傳出劈腿韓星金武俊，金武俊近日突然更新社群，並寫下「不要說謊」引發外界熱議。永野芽郁本人則辭演明年的NHK大河劇《豐臣兄弟》，手上代言廣告也全數歸零，主持的廣播節目也匆匆結束，可以說事業幾乎全滅。近日她出席新劇《新聞主播》慶功會時，仍表示：會做好戰鬥姿勢迎接一切。

永野芽郁手上的代言全數歸零。（翻攝自IG）

永野芽郁參與的日劇《新聞主播》為了她，特別辭謝所有媒體採訪進行首映。近日演員全、工作人員等100人在TBS電視台大樓舉行慶功儀式，進場禁止攝影、錄影，管制嚴格。

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永野芽郁在現場表示：「從現在起，我會做好戰鬥姿勢迎接即將面對的一切，我真的很喜歡演戲，也由衷尊敬這個職業」。根據日媒《女性SEVEN》，有TBS內部人員透露，永野芽郁在慶功會途中致詞時提起：「這次我飾演的是檢舉、爆料者的角色，結果自己卻變成被爆料的人，真的很不好意思」。

田中圭（左）和永野芽郁因不倫緋聞傷及事業，形象持續下滑。（達志影像）

9歲即踏入演藝圈的永野芽郁非常堅定自己要走演藝之路，強調：不管未來遇上什麼，都會保持戰鬥姿勢，面對所有問題。永野芽郁也再度指出，自己很喜歡演戲，作為一名女演員，打從心底尊重這份職業。

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