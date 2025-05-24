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娛樂 電影

《波羅五號》首度登台！為看機器人大作「竟須推翻獨裁」

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕機器人大作《波羅五號：超電磁新紀元》該編自1970年代日本經典機器人動畫，預告首度曝光，定檔6月13日首次登上台灣大銀幕放映。《波羅五號》曾在70年代的菲律賓風靡一時，更創下收視率58%的驚人紀錄，當年還有「為了看到《波羅五號》的結局，必須推翻馬可仕獨裁政權」的口號。

《波羅五號：超電磁新紀元》主題曲打敗《鬼滅之刃》、《進擊的巨人》等熱門大作，經典地位刻入人心。（台北双喜提供）《波羅五號：超電磁新紀元》主題曲打敗《鬼滅之刃》、《進擊的巨人》等熱門大作，經典地位刻入人心。（台北双喜提供）

《波羅五號：超電磁新紀元》是菲律賓GMA 電視台取得日本東映授權，拍攝全新真人版電視影集。即將上映的電影版是由東映剪輯影集精華、以全新CG特效和音效，打造大銀幕版本，並已在日本盛大上映，台灣首度登上大銀幕更將推出兩個版本，包含日本配音版和菲律賓、英語發音的不同版本。

《波羅五號：超電磁新紀元》改編自70年代東映經典動畫，全新CG技術打造的真人電影版，台灣將上映日、菲兩種語言版本。（台北双喜提供）《波羅五號：超電磁新紀元》改編自70年代東映經典動畫，全新CG技術打造的真人電影版，台灣將上映日、菲兩種語言版本。（台北双喜提供）

之前，日本朝日電視台票選「外國人最喜愛的動漫歌曲」排名，由堀江美都子演唱的《波羅五號》主題曲，更是打敗《鬼滅之刃》、《進擊的巨人》和《咒術迴戰》等熱門作品，高居排行榜第三名，僅次於《新世紀福音戰士》、《我推的孩子》，《波羅五號》主題曲也是前三名中，傳唱將近50年的經典神曲。

《波羅五號：超電磁新紀元》是日本經典合體機器人的始祖作品之一。（台北双喜提供）《波羅五號：超電磁新紀元》是日本經典合體機器人的始祖作品之一。（台北双喜提供）

尤其菲律賓人更對日文原曲朗朗上口，走紅程度連主唱堀江美都子前往菲律賓時，更被當作國賓接待。日本前首相夫人安倍昭恵訪菲時也有年輕人合唱《波羅五號》的片尾曲表示歡迎，主題曲的作曲者小林亜星辭世時，菲律賓駐日大使館也發表文章表示弔念之意。電影版《波羅五號：超電磁新紀元》也將經典主題曲，安排在劇情高潮段落，經典前奏一出，勢必讓觀眾熱血沸騰。

《波羅五號：超電磁新紀元》紅到民眾為看結局推翻獨裁，神作首登台灣大銀幕。（台北双喜提供）《波羅五號：超電磁新紀元》紅到民眾為看結局推翻獨裁，神作首登台灣大銀幕。（台北双喜提供）

《波羅五號：超電磁新紀元》曾在菲律賓風靡一時，更創下收視率58%的驚人紀錄。（台北双喜提供）《波羅五號：超電磁新紀元》曾在菲律賓風靡一時，更創下收視率58%的驚人紀錄。（台北双喜提供）

《波羅五號：超電磁新紀元》改編自70年代東映經典動畫，由菲律賓電視台翻拍，日本東映全新CG技術打造的真人電影版。劇情講述阿姆斯壯三兄弟史蒂夫、大柏、小瓊，與夥伴潔米、馬克並肩作戰，操控五架戰機合體為地球最強武器「波羅五號」，共同對抗來自「波亞桑星」的侵略軍與巨型「攻擊獸士」，誓死守護地球的經典故事。《波羅五號：超電磁新紀元》將在6月13日全台上映。

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