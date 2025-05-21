胡瓜出招！八點檔女星化身啦啦隊女神 賴慧如全說了

〔記者陽昕翰／台北報導〕由胡瓜、康康、歐漢聲主持的「鑽石舞台之夜」演唱會， 8月2、3日將前進台中中興大學惠蓀堂開唱，卡司除了「三王二后」洪榮宏、阿吉仔、翁立友、李翊君和曾心梅，更加入啦啦隊、女團等年輕元素，賴慧如化身啦啦隊女神，將與LUXY GIRLS搭檔合作；AKB48 TEAM TP則是想將日系女團的活力，展現給不同年齡層的觀眾。

賴慧如化身啦啦隊女神。（萬星傳播提供）

「鑽石舞台之夜」演唱會將呈現台灣秀場文化與流行音樂薪火相傳的綜藝舞台，能歌能跳的賴慧如將展現久違的熱舞，對於要跟火辣的LUXY GIRLS合作，賴慧如直說好緊張，「畢竟有一段時間都在演戲，很久沒有勁歌熱舞，而且LUXY GIRLS每個美眉都很辣、很會跳，但很謝謝瓜哥給我這個挑戰，又勾起我之前對唱跳的熱血。」

請繼續往下閱讀...

LUXY GIRLS表示，想在「鑽石舞台之夜」展現有別於以往啦啦隊的演出，朝著女團的方向帶給觀眾視覺及聽覺的震撼。」她們透露，希望藉由重新詮釋阿公阿嬤、爸爸媽媽年代的金曲，注入啦啦隊的活力及熱情，加上獨有的亮眼服裝及舞蹈視覺效果的編排：「讓長輩們能藉由秀場文化表演認識啦啦隊！」

LUXY GIRLS。（萬星傳播提供）

「鑽石舞台之夜」演唱會8月2、3日在台中中興大學惠蓀堂登場，主辦單位本著文化傳承、行善回饋的精神，將票房收入投入公益，門票已在年代售票系統和四大超商（7-ELEVEn、全家、萊爾富、OK）開賣。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法