BL男神喝醉過嗨「遭友錄崩壞影片」宋偉恩：希望不要流出來

莫子儀（左）在《喝酒吧！笨蛋》因意外失去嗅覺跌入低谷，在老友陳家逵（右）邀請下重返吧檯。（逆光電影提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕莫子儀、蔡淑臻、楊貴媚、鄭志偉、陳家逵、宋偉恩、王渝萱、「大霈」李霈瑜、黃姵嘉、童毅主演MyVideo輕喜劇《喝酒吧！笨蛋》，影集每集以「一杯調酒，一個故事」貫穿全劇，融合人生百態與幽默節奏，被譽為酒吧版《深夜食堂》，在輕盈節奏中傳遞濃烈情感。

楊貴媚在《喝酒吧！笨蛋》有精彩演出。（逆光電影提供）

談到私下酒量，演員們也大方分享趣事，楊貴媚笑說：「我酒膽很小，喝醉會很盧，還是別練酒，以免發生糗事。」王渝萱說自己一喝就臉紅，被誤會喝醉而不敢輕易嘗試。大霈表示酒量尚可，雖未特地練酒，但為了角色「名正言順多喝了幾杯」。蔡淑臻自嘲是「酒精過敏人」，她說：「我的酒量真是爛透了，只要喝個200到250ml就會臉紅發癢。不過這樣反而對演出很有幫助，只要一兩口就能進入『微醺』狀態，還很清醒地完成拍攝，完全不需要特別訓練，超有效率。」

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莫子儀（右）、蔡淑臻在《喝酒吧！笨蛋》調酒師徒關係密切。（逆光電影提供）

至於酒醉糗事也笑料百出，陳家逵分享尷尬情節：「常常喝茫後想起陳年往事與未解的糾結，忍不住傳訊息給當事人傾吐心聲，最糗一次是傳錯IG訊息給同名陌生人，隔天酒醒尷尬到不行。」宋偉恩則透露通常趁著休假與朋友小聚才會喝酒，他笑說：「我喝醉會跳舞，什麼現代舞、KPOP舞都跳得很起勁，朋友手機裡存了一堆影片，我只希望這些影片永遠不要流出來。」

《喝酒吧！笨蛋》講述國際調酒大賽冠軍「阿榮」莫子儀因意外失去嗅覺，人生跌入低谷，後在老友「Leo」陳家逵邀請下重返吧檯，以一杯杯量身打造的創意調酒，為每位走進酒吧的客人調出屬於他們的故事。莫子儀在劇中說：「我為一個人做酒，會想要把跟他說的話用酒來表現，而每杯酒都有苦有甜，就像人生一樣。」調酒不只是酒，調的更是人心，每一杯，都是對人生的一次致敬。

宋偉恩（左）、王渝萱在《喝酒吧！笨蛋》火花、甜味十足。（逆光電影提供）

《喝酒吧！笨蛋》是導演樓一安與莫子儀自2018年以《台北歌手》奪下金鐘獎獲戲劇節目編劇獎後，暌違多年再度聯手，重磅回歸編劇戰線，延續黃金默契。這次大膽顛覆影帝形象，讓莫子儀一改內斂氣質，演出痞壞口無遮攔的角色性格。監製陳寶旭分享：「影集中酒吧名稱叫做『笨蛋酒吧』，就是因為樓導跟莫子儀經常鬥來鬥去，常互稱對方『本單（笨蛋諧音）』，也把小莫喜感的一面融入角色設定。」

導演樓一安更在社群上搞笑反串「鬧翻」戲碼，原來是莫子儀拍攝時對自我的高要求與高原則，從酒感比例、調製節奏到冰塊是否退冰都極為講究，樓一安笑說：「搞得劇組很累呀！但剪接的時候就明白了，所有調酒動作幾乎無懈可擊，畫面呈現極為細膩真實。」莫子儀則感性表示：「有這樣的導演，願意陪我一起吹毛求疵，一次又一次重來，承擔起所有壓力，是多麼幸運的事。」他也不忘笑稱：「感謝樓本單！」

莫子儀（右起）、王渝萱、宋偉恩、楊貴媚在《喝酒吧！笨蛋》有精彩對手戲。（逆光電影提供）

正式預告驚喜曝光由靈魂歌姬家家與「麋先生」聖皓獻聲演唱的宣傳曲《你呢》，輕柔旋律中藏著深刻情感，完美捕捉角色們內心的遺憾與思念。歌詞「唱首很輕的歌，給那個很遠的人，記得在這，還有扇等你的門」，恰如角色在深夜裡無聲的告白，為劇集注入療癒又帶點惆悵的情緒基調。家家以溫柔滲透的聲線，堆疊出觀眾心中最柔軟的一層思念。歌曲與影集相互交融，彷彿為劇中每杯調酒、每段人生際遇配上一段屬於夜晚的靈魂私語。

微醺愛情輕喜劇《喝酒吧！笨蛋》由文化內容策進院、高雄人、台灣大哥大MyVideo、內容物數位電影製作有限公司、 逆光電影股份有限公司、有享娛樂股份有限公司聯合出品，5月30日起，台灣大哥大MyVideo首播，每週五新集數上架。

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