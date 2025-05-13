夯團成軍8年曾被嘲笑！理想混蛋11月尬小巨蛋 「雙蛋合一」心聲曝光

理想混蛋「不是因為天氣晴朗才見面」演唱會11/1（六）19:30台北小巨蛋開唱。（何樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕人氣夯團「理想混蛋」成軍8年尬上小巨蛋！音樂夢想從校園吉他社、三坪半的小小社辦萌芽，耕耘創作進而出道，締造〈不是因為天氣晴朗才愛你〉、〈離開的一路上〉等多首數位點擊神曲，終於在今日發布攻蛋宣言，他們熱情號召小混蛋們：「讓我們一起在小巨蛋裡，完成我們冒險篇章最精彩的一頁！」

理想混蛋「不是因為天氣晴朗才見面」演唱會11/1（六）19:30台北小巨蛋開唱。（何樂提供）

理想混蛋「不是因為天氣晴朗才見面」演唱會將於11月1日在台北小巨蛋開唱，團員多次喊話要站上這指標性殿堂，終於混蛋尬上小巨蛋，問及此刻「雙蛋合一」的心情？雞丁形容：「曾經是遙不可及的一個夢，到成為一個望著它、一直努力試圖觸碰到的目標，而現在我們正在倒數著日子，正式在實現的路上了。」

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理想混蛋成軍8年發布攻蛋宣言。（何樂提供）

唱片公司何樂音樂就在小巨蛋附近，雞丁透露：「每次從捷運站出來，要去公司的路上，經過這顆小巨蛋，總是很多情緒。原本總是期待著哪一位歌手即將舉辦演出、現在是期待著自己即將舉辦演出，曾經被嘲笑、被認為不可能的夢想，我們要實現了。」

建廷幽默說：「雙蛋合一的心情，就像宵夜的泡麵加了兩顆蛋。一顆其實已經足夠完美，但當你打入第二顆蛋的瞬間，那不自覺上揚的嘴角，說不出的期待與快樂，又帶有一點點罪惡感，不行、要忍不住了～」可沛則在演出場地清單再解鎖：「準備要打勾這個夢想的舞台，想到就覺得很夢幻跟為自己這幾些年的努力感到知足惜福。」阿哲不忘催票：「理想混蛋的演唱會從來不缺驚喜，不想錯過就趕快行動！」

理想混蛋成軍8年發布攻蛋宣言。（何樂提供）

演唱會主視覺今早在社群搶先曝光，只見四人齊心舉起一架名為「理想號」的手作紙飛機、眼神一致且遙望前方，不僅帥氣且看來一切準備就緒，此設計概念象徵他們真誠地邀約：「希望無論晴天雨天，讓我們都將乘載著所有小混蛋對我們的支持與期待，搭乘『理想號』共同飛越這八年的精彩時光。」更呼籲樂迷們：「在11月1日這天到小巨蛋與大家見面，共同實現我們的理想以及見證這一刻的里程碑。」

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