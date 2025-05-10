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娛樂 最新消息

徐佳瑩突揭女人40真實心聲 驚吐：有點破碎的中年婦女

徐佳瑩推出新歌。（亞神音樂提供）徐佳瑩推出新歌。（亞神音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌后徐佳瑩為了劉若英執導的Netflix影集《忘了我記得》獻唱主題曲《未來的昨天》，她搶先看了影集片段，感到心有戚戚焉，演唱時特別真情流露，不到半小時就順利收工。

《忘了我記得》劇情描述由謝盈萱飾演的女主角「程樂樂」，在四十歲人生階段為生活奔波的縮影，以及與秦漢飾演的父親「程光齊」之間有笑有淚的相處故事。

在錄製歌曲之前，徐佳瑩仔細觀看了劇情片段，並在導演劉若英前來探班時深入的聊天，理解了《未來的昨天》這首主題曲在劇集中出現的場景、情節、演員之間，讓她深深地沉浸在劇集所創造的情感世界中，甚至還帶入了自己內在的心境。

這樣的準備方式，成了徐佳瑩一次很難得的演唱經驗，她分享道：「我覺得自己不只是在唱歌，同時也在那一刻把女主角的無力感和困境放了進去。」

帶著感同身受的心情，徐佳瑩運用了與平時不同的唱歌技巧，以較深沉的語氣和較多的低頻，唱出了「有點破碎的中年婦女」的口氣，僅錄了一到兩次就達到了劇組希望的感覺。

導演劉若英到錄音室探班時說：「好像再怎麼努力，惦記的人都是會走。做得再多，但覺得自己永遠都做不好。我想拍下這部戲，記得他，記得自己的那種心情。」

對於徐佳瑩、陳建騏與葛大為合作的新歌，「用一種聽覺的方式，在戲落幕之後，在他離開以後，在我們突然感覺落單的何時何處，只要需要，這首歌就會在，像《忘了我記得》那樣地陪伴你。」

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