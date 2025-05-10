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33歲女星卵子像40歲！宇珊結婚兩年未孕曝近況

〔記者林欣穎／台北報導〕黃豪平、宇珊主持的中天《一鳴驚人》，宇珊透露開錄前其實很焦慮，因為文史並不是她的拿手科目：「學生在回答時，我都像第一次聽到，很怕學生覺得我很笨。」而老公的鼓勵給她打了強心針。

宇珊提到自己都會跟老公說黃豪平好聰明，自己都答不出來，「他就會說『一個節目幹嘛要有兩個相同功用的人？不用緊張，妳可以跟同學們親近一點，而豪平可以補充知識，你們各有分工，就能讓節目流暢』，聽完之後我心情就放鬆不少，也有轉換心態。」

宇珊結婚兩年目前不著急備孕。（中天綜合台提供）宇珊結婚兩年目前不著急備孕。（中天綜合台提供）

結婚快兩年的宇珊目前還不著急備孕：「我的AMH數值偏低，我現在33歲，但卵子數量是40歲的量，我覺得順其自然，現階段我還想跟老公享受兩人世界，而且我剛買了露營車，還想要再多體驗台灣的風景，不然有了小孩之後，這些全部都要暫緩。」

桃園治平國中是本季的參賽隊伍之一，這剛好是宇珊的母校：「非常以他們為榮，原本很擔心，因為他們初賽一開始表現沒那麼出色，但我覺得以我們學校的訓練模式跟教育方式，他們挺到決賽獲得冠軍應該非常有希望。」

跟母校學弟妹一起錄影，也讓宇珊想起校園趣事：「我們學校有很多校花，我應該是其中一個，我們是高中部附設國中部，所以我每次去高中部那一棟上課的時候，學長都會在2樓站一排說『漂亮學妹又來了』，我還會打扮得特別漂亮。」宇珊則羨慕現代的學生都能在愛的教育下成長：「我以前還是有懲罰的，我到現在還會做惡夢，會驚醒說『考試沒準備怎麼辦？考卷沒寫完怎麼辦』，尤其每次都是夢到國文跟數學沒準備好。」

宇珊在節目中化身貼心大姊姊，細心照顧每一位參賽學生：「有些同學他們一早就要從別的縣市趕過來，錄影的時候有同學說沒吃早餐，我就趕快拿零食出來讓同學們補充能量，或者我知道他們比賽壓力大，就會跟他們說比賽的要訣跟要注意什麼，讓他們知道怎麼掌握，穩定他們的心情，也比較不會那麼緊張。」

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