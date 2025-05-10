晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（專訪）出道即獲金鐘！黃河認「壓力大想轉行」 慶幸20歲做出1重大決定

黃河在《星空下的黑潮島嶼》詮釋被關進綠島的政治犯外科醫師「羅有得」。（記者潘少棠攝）黃河在《星空下的黑潮島嶼》詮釋被關進綠島的政治犯外科醫師「羅有得」。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／專訪〕黃河2006年演出《危險心靈》出道，隔年以該作拿下金鐘戲王。他入行拍戲18年，以穩健的步伐闖蕩演藝圈，但演員的收入不穩定，收支難以達到平衡，所以他3年前與朋友合資，成立影視產業資訊整合平台「拍手」。

黃河在《星空下的黑潮島嶼》詮釋被關進綠島的政治犯外科醫師「羅有得」。（記者潘少棠攝）黃河在《星空下的黑潮島嶼》詮釋被關進綠島的政治犯外科醫師「羅有得」。（記者潘少棠攝）

黃河自認不是多產型的演員，但平均一年會有一個主要的作品，他慶幸自己早早入行，「以我當時的年紀來說，收入是遠遠超過別人。」在導演易智言的而提面命下，他深知演員的收入不穩，也不斷被提醒「要儲蓄、要理財。」這些良言他都聽進去，20歲就開始有儲蓄、理財的好習慣。

黃河20歲就開始有儲蓄、理財。（記者潘少棠攝）黃河20歲就開始有儲蓄、理財。（記者潘少棠攝）

拍片是黃河的第一份工作，他透露19歲曾到速食店幫朋友代班，得意地說：「我把內場的東西都學會了，會做所有的漢堡和所有的餐點，這短短的3天代班，我覺得非常好玩，我很享受這過程。」是否無法接受一成不變的工作？他想了一下說：「有可能，所以那時候沒有繼續做下去。」

黃河熱愛演員這份工作，雖然21歲曾因壓力大萌生轉行念頭，「演戲真的很難、很辛苦，很多事不是自己能控制的。」但即使有過動搖，但他始終沒有真正放棄，笑說：「每次剛想轉行，就又接到新的一部戲。有時候真的很辛苦，但接到好作品時，又會覺得一切都是值得的。」這樣斷斷續續的心路歷程，讓他在困惑中找到方向。

黃河21歲曾萌生轉行念頭。（記者潘少棠攝）黃河21歲曾萌生轉行念頭。（記者潘少棠攝）

隨著年紀的增長及階段的不同，黃河面臨收入不穩定的現實面，內心出現了其他選擇，「我的選擇不是轉行，而是選擇一個和演藝相關的行業，因為我還是喜歡演戲，我知道我會一直演下去。」所以他藉由已經拓展、發展的表演專業，發展出另一個面向，開始往製作、幕後、教育面向發展，甚至還當了監製，「我用不同的角度切入拍片與表演，不僅可以從中賺錢、有另一份收入養活自己，一切都是順其自然的發生。」

黃河與好友成立影視產業資訊整合平台。（記者潘少棠攝）黃河與好友成立影視產業資訊整合平台。（記者潘少棠攝）

黃河與好友「臺台」吳芮甄合夥成立影視產業資訊整合平台「拍手」，提供影視人才與對演藝有興趣的人提供學習參考的機會，兩人的分工明確，他負責表演技術專業，臺台掌管公司營運及規劃，「我們的共識，就是不做賠錢的事！所以公司經營得還算不錯。」他在公司裡，代表的是表演專業，「我不可以不拍戲，一個不拍戲的老師怎麼教課？會沒有說服力。」當他收到要進組拍戲的通知，便會和合夥人說：「這段時間我要去拍片，公司的事情我管不了，妳先HOLD著，有任何問題、任何狀況，可以隨時跟我說。」兩人配合的相當好，所以大部分的時間，他都可以很安心的去拍片，公司成立的這3年，在穩健中成長，既教學又製作，讓黃河得以在表演與經營間找到平衡。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中