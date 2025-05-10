（專訪）出道即獲金鐘！黃河認「壓力大想轉行」 慶幸20歲做出1重大決定

黃河在《星空下的黑潮島嶼》詮釋被關進綠島的政治犯外科醫師「羅有得」。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／專訪〕黃河2006年演出《危險心靈》出道，隔年以該作拿下金鐘戲王。他入行拍戲18年，以穩健的步伐闖蕩演藝圈，但演員的收入不穩定，收支難以達到平衡，所以他3年前與朋友合資，成立影視產業資訊整合平台「拍手」。

黃河在《星空下的黑潮島嶼》詮釋被關進綠島的政治犯外科醫師「羅有得」。（記者潘少棠攝）

黃河自認不是多產型的演員，但平均一年會有一個主要的作品，他慶幸自己早早入行，「以我當時的年紀來說，收入是遠遠超過別人。」在導演易智言的而提面命下，他深知演員的收入不穩，也不斷被提醒「要儲蓄、要理財。」這些良言他都聽進去，20歲就開始有儲蓄、理財的好習慣。

請繼續往下閱讀...

黃河20歲就開始有儲蓄、理財。（記者潘少棠攝）

拍片是黃河的第一份工作，他透露19歲曾到速食店幫朋友代班，得意地說：「我把內場的東西都學會了，會做所有的漢堡和所有的餐點，這短短的3天代班，我覺得非常好玩，我很享受這過程。」是否無法接受一成不變的工作？他想了一下說：「有可能，所以那時候沒有繼續做下去。」

黃河熱愛演員這份工作，雖然21歲曾因壓力大萌生轉行念頭，「演戲真的很難、很辛苦，很多事不是自己能控制的。」但即使有過動搖，但他始終沒有真正放棄，笑說：「每次剛想轉行，就又接到新的一部戲。有時候真的很辛苦，但接到好作品時，又會覺得一切都是值得的。」這樣斷斷續續的心路歷程，讓他在困惑中找到方向。

黃河21歲曾萌生轉行念頭。（記者潘少棠攝）

隨著年紀的增長及階段的不同，黃河面臨收入不穩定的現實面，內心出現了其他選擇，「我的選擇不是轉行，而是選擇一個和演藝相關的行業，因為我還是喜歡演戲，我知道我會一直演下去。」所以他藉由已經拓展、發展的表演專業，發展出另一個面向，開始往製作、幕後、教育面向發展，甚至還當了監製，「我用不同的角度切入拍片與表演，不僅可以從中賺錢、有另一份收入養活自己，一切都是順其自然的發生。」

黃河與好友成立影視產業資訊整合平台。（記者潘少棠攝）

黃河與好友「臺台」吳芮甄合夥成立影視產業資訊整合平台「拍手」，提供影視人才與對演藝有興趣的人提供學習參考的機會，兩人的分工明確，他負責表演技術專業，臺台掌管公司營運及規劃，「我們的共識，就是不做賠錢的事！所以公司經營得還算不錯。」他在公司裡，代表的是表演專業，「我不可以不拍戲，一個不拍戲的老師怎麼教課？會沒有說服力。」當他收到要進組拍戲的通知，便會和合夥人說：「這段時間我要去拍片，公司的事情我管不了，妳先HOLD著，有任何問題、任何狀況，可以隨時跟我說。」兩人配合的相當好，所以大部分的時間，他都可以很安心的去拍片，公司成立的這3年，在穩健中成長，既教學又製作，讓黃河得以在表演與經營間找到平衡。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法