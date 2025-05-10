大S入夢了！徐懷鈺揭她親回3個字 曝與具俊曄珍貴合影

〔記者陽昕翰／台北報導〕平民天后徐懷鈺曾是大小S的姐妹淘，儘管後來因為工作關係而疏遠，對於大S的離世，徐懷鈺依舊感到惋惜，今天深夜她在社群發聲，透露前陣子大S才入夢，甚至告訴她「沒事了」。

徐懷鈺分享年輕時與酷龍、大小S的珍貴合照。（翻攝IG）

大S在2月初不幸病逝日本，家屬至今仍未走出喪親之痛，母親節就要到來，昨天小S及許多星友都在社群發聲追憶大S，還要替徐媽媽加油打氣。

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徐懷鈺透露，前陣子夢到了大S，「很真實，妳的樣子很漂亮，告訴我『沒事了』，妳還是一樣那麼漂亮，妳的善良、妳的真誠、妳的溫暖，我會一直記得一直帶著。」

徐懷鈺曬出與大小S還有「酷龍」玩在一起的珍貴合照，其實20多年前大S就非常欣賞具俊曄，他們有機會相識相愛，也算是徐懷鈺牽的線。

對於跟大S的相處，徐懷鈺認為很放鬆，可以真正的做自己，「她的真誠是可以讓人感受到的，很溫暖。」就算後來兩人少了聯繫，偶爾與大S在工作時搭同班飛機，還是可以自在聊天，「她就是這麼讓我覺得沒有距離，在我心裡早已有妳的位置，我會放在心上，把妳教我的事記得。」

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