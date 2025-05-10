鄉民老婆崩潰了！吳卓源坦承生病 自我懷疑：不會唱歌了

吳卓源獻唱《搜查瑠公圳》 主題曲《再看一眼》。（伯樂影業提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕被PTT網友封為「鄉民老婆」的吳卓源首度主演懸疑電影《搜查瑠公圳》，並為電影量身打造主題曲《再看一眼》， 談到歌曲創作過程，她透露錄音時遭遇極大挑戰：「原本排定好的錄音時間，卻因為突然重感冒，嗓子完全唱不出來，當下真的一度懷疑自己是不是不會唱歌了。」

吳卓源獻唱《搜查瑠公圳》 主題曲《再看一眼》。（伯樂影業提供）

《再看一眼》由新生代製作人海大富擔任製作，這也是吳卓源首度以華語流行為基底的電影配樂創作，她坦承《再看一眼》對她來說是一首特別難駕馭的歌，因為不是自己擅長的曲風和音域，也比以往的歌路更廣，連製作人都認證「很難唱」，尤其又因感冒失聲，覺得很崩潰。

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後來她感冒痊癒後，利用在澳洲休假期間，在自己的小房間裡自行錄音，並與製作人花了將近一週不斷討論與調整反覆嘗試錄音，才完成這首極具情緒張力的作品。歌曲已於5月9日數位上架。在電影正式上映前電影公司也特別安排了「特映場」活動，吳卓源將在現場首度公開演唱電影主題曲。

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