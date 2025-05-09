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娛樂 最新消息

（影）奧斯卡提名女星化身怪奇反派！《蓋比的娃娃屋大電影》躍上大銀幕

全球超夯的串流卡通影集《蓋比的娃娃屋》以《蓋比的娃娃屋大電影》躍上大銀幕。（UIP提供）全球超夯的串流卡通影集《蓋比的娃娃屋》以《蓋比的娃娃屋大電影》躍上大銀幕。（UIP提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕夢工廠動畫將全球超夯的串流卡通影集《蓋比的娃娃屋》升級為首部大銀幕冒險電影《蓋比的娃娃屋大電影》，首支預告片搶先曝光，由奧斯卡獎提名、曾在《神力女超人1984》飾演「豹女」的克莉絲汀薇格飾演一位古怪又帶點反派氣息的「貓女士」，為這場歡樂旅程添上一絲驚奇與緊張感。

克莉絲汀薇格在電影《蓋比的娃娃屋大電影》飾演一位古怪又帶點反派氣息的「貓女士」。（UIP提供）克莉絲汀薇格在電影《蓋比的娃娃屋大電影》飾演一位古怪又帶點反派氣息的「貓女士」。（UIP提供）

《蓋比的娃娃屋》自2021年在Netflix首播以來，便陪伴無數小朋友開啟一場場奇幻冒險。這部由珍妮佛·托米與崔西佩姬強森共同打造的真人與動畫混合影集，每集都從開箱一個驚喜開始，帶領觀眾進入充滿可愛貓咪角色的魔法娃娃屋世界，至今已拓展至11季、總共100集，更曾登上63個國家的Netflix電視類Top 10榜單，成為全球最受歡迎的學齡前兒童品牌之一。

在全新電影版中，原影集主角蓋比（萊拉洛克哈特克雷納再度詮釋）將與她的阿嬤姬姬（四度葛萊美獎得主葛洛麗雅伊斯特芬）展開一場前往奇幻都市「喵喵舊金山」的公路旅行。然而，一位名叫薇拉（薇格飾演）的古怪貓女士意外奪走蓋比最珍愛的娃娃屋，迫使蓋比戴上魔法貓耳、號召所有蓋比貓，在現實世界展開拯救行動，趕在一切為時已晚前奪回屬於她的魔法天地。

萊拉洛克哈特克雷納於《蓋比的娃娃屋大電影》再度詮釋主角蓋比。（UIP提供）萊拉洛克哈特克雷納於《蓋比的娃娃屋大電影》再度詮釋主角蓋比。（UIP提供）

電影也集結星光熠熠的喜劇配音陣容，包括《週六夜現場》班底艾戈烏迪姆、凱爾慕尼與梅麗莎維拉塞諾，以及艾美獎提名演員湯姆士雷農、傑森曼薩凱斯與福圖費斯特。原影集中的卡通角色如貓熊喵、蛋糕喵、淘氣喵、DJ喵薄荷、人魚喵、寶寶盒等人氣角色也將悉數回歸，陪伴蓋比一同冒險。

《蓋比的娃娃屋》強調成長型思維，透過互動活動鼓勵小朋友從錯誤中學習，啟發創造力。其衍生品牌已涵蓋玩具、出版品、服飾、APP、YouTube頻道與全球主題樂園體驗，是學齡前兒童娛樂領域的佼佼者。如今首度躍上大銀幕，勢必再掀粉紅旋風！《蓋比的娃娃屋大電影》預計10月3日在台上映。

《蓋比的娃娃屋大電影》預告片：

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