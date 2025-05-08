《絕命終結站》出現「最強阿嬤」！揭秘25年最大彩蛋

《絕命終結站 血脈》出現最強阿嬤，分析過去5集全角色死法，跟死神對槓。（華納兄弟提供）

胡御柔／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕恐怖片《絕命終結站 血脈》作為該系列25週年紀念之作，海外首波好評出籠，觀眾熱議本片竟出現25年來「最強阿嬤」，讓死神殺不死、更靠著一本「死亡筆記本」讓一家三代保命多年。

原來該角色為主角史黛芬妮的阿嬤，竟將歷年死神殺人手法全部整理在筆記本中，讓後代子孫能學習保命，可說是本系列首次出現能與死神對槓的超強主角。

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片商搶搭本週母親節熱潮，5月9日、10日特別舉辦「搶先場」，觀眾不僅能提早觀賞《絕命終結站 血脈》，更有機會獲得限量「幸運硬幣」，保護家人免於被死神追殺的厄運。

《絕命終結站 血脈》主角靠著最強阿嬤給的「死亡筆記本」，幫助家人逃過死劫。（華納兄弟提供）

經典恐怖片系列《絕命終結站》一向以出乎意料的精彩死法，備受影迷推崇，特別是像電扇、冰塊、除草機等看似無害的生活常見物品，在電影裡都能成死神索命的絕佳工具。

在系列電影中，多次給主角們提醒的「神秘驗屍官」也將在《絕命終結站 血脈》再度現身，並向主角預告「規則已改變」，本片劇情將揭曉這位神祕角色的背後故事，為影迷解答25年來的最大彩蛋。

《絕命終結站 血脈》將於5月14日在台上映。

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