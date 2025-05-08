為何堅持手繪動畫？宮﨑駿紀錄片揭大師成長軌跡

《宮﨑駿的奇幻世界》是首部聚焦宮﨑駿生平、作品與自然環境深厚連結的紀錄片。（甲上提供）

胡御柔／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕宮﨑駿最新紀錄片《宮﨑駿的奇幻世界》聚焦大師的創作軌跡，以及生涯轉捩點，除了是對宮﨑駿傳奇一生的致敬，更對大自然與人類關係有深刻探討。

宮﨑駿的作品常以自然界為主題，展現人類與環境的共生關係，從《風之谷》的腐海荒蕪世界到《魔法公主》中人類與森林神祇的生存搏鬥，他執導的動畫不僅是視覺盛宴，更是對生態與人性的深刻反思。

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《宮﨑駿的奇幻世界》獲第81屆威尼斯影展官方單元「威尼斯經典」最佳紀錄片提名肯定，自威尼斯影展首映以來便享譽國際，也獲台灣影評、專家學者盛讚，日前片商舉行口碑特映會，獲各界企業人士共襄盛舉。

《宮﨑駿的奇幻世界》是首部聚焦宮﨑駿生平、作品與自然環境深厚連結的紀錄片。（甲上提供）

該片透過串聯「宮﨑駿宇宙」11部經典動畫電影浩瀚世界觀，邀請多位與宮﨑駿合作密切的夥伴與學者受訪，包括吉卜力工作室三巨頭之一鈴木敏夫、宮﨑駿之子宮崎吾朗、吉卜力動畫《借物少女艾莉緹》導演米林宏昌及《宮﨑駿世界》作者蘇珊納皮爾、《宮﨑駿全書》作者叶精二等多位國際重量級思想家，從不同角度解析宮﨑駿作品中的自然主題，並分享與他合作的經驗。

此外，《宮﨑駿的奇幻世界》也深入探索宮﨑駿的童年、家庭背景、早年動畫生涯與對社會現象的敏感觀察，拼湊出他的創作脈絡。

導演里奧法維耶表示，「宮﨑駿的電影就像一套人生工具箱，幫助我們在這個世界中前行，讓我們能以尊嚴、尊重與人性來做出選擇。」《宮﨑駿的奇幻世界》於9日在台上映。

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