呂秋遠臉書關閉留言 陳沂嗆不敢面對渣男行為

呂秋遠（見圖）因爆出有私生子，近期成為話題焦點。（資料照、巨宸製作提供）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕律師呂秋遠近日爆出私生子風波，他低調承認這是私事沒必要向社會交代，孩子生母林女仍持續爆料，控呂秋遠曾逼迫她墮胎並說「這是受精卵」，大批網友湧入呂秋遠臉書洗版，5日被發現悄悄將臉書留言功能關閉。

網紅陳沂隨即在臉書發文高呼：「太精彩，呂秋遠和孩子生母的電話錄音檔流出！」接著指呂秋遠一直強調只是個「受精卵」，他對「受精卵」沒有感情，如果女方不拿掉，他也不會再跟女方有任何交集。

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發文中，陳沂酸呂秋遠一系列操作後，底下粉絲繼續幫他加油，他也理所應當然的繼續當他的「10點暖男」律師，馬上再消費剴剴案發表他慷慨激昂的論述，儼然關心婦孺弱勢的正義使者。

陳沂說，終於孩子生母看不下去公開一切事實，呂秋遠暖男形象崩壞，刪文關閉留言，躲起來不敢面對，最後再補一槍：「這次怎麼不敢對自己的渣男行為，發表10點看法啊？」

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