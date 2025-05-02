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八點檔女星深夜出車禍 車頭全毀、安全氣囊全爆傷勢曝光

徐千京在《好運來》飾演心機千金女，為愛不顧一切。（民視提供）徐千京在《好運來》飾演心機千金女，為愛不顧一切。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕徐千京近來在忙拍民視八點檔《好運來》，昨（1日）深夜突貼出車禍照，只見車頭嚴重毀損變形，安全氣囊幾乎全爆開，撞擊力道可想而知，她表示還好只有輕微的肌肉受傷，算是非常幸運。

徐千京透過社群報平安，「謝謝大家的關心，目前人沒事喔！車頭撞爛，安全氣囊全爆，人還好好只有點肌肉受傷，覺得自己真的很幸運，以後開車會更加小心。」她所屬的鳳凰藝能表示，1日深夜接獲徐千京行車意外消息，第一時間關心藝人身體狀態，所幸經送急診診斷，僅受到輕微外傷，健康並無大礙，隨即返家休息，並不會影響八點檔《好運來》的演出，徐千京今天正在外景工作中，感謝大家的關心。徐千京也表示人沒事，以後開車會更加小心。

徐千京在《好運來》飾演心機千金女，為愛不顧一切。（民視提供）徐千京在《好運來》飾演心機千金女，為愛不顧一切。（民視提供）

徐千京在《好運來》飾演集團千金，角色近來與曾子益有親密關係，甚至甘願委屈當小三。對於首次挑戰反派心機女，她興奮說：「很新鮮很好玩！」認為演員最有趣的地方，就是能夠在戲劇中體驗不同的人生，嘗試許多生活中無法做到的事情，這也是演員的專屬權利。這個與她本身性格截然不同的角色，更讓她有機會挖掘自己不同的面向，挑戰在表演上的各種可能性，對她而言是「很大的挑戰」。

徐千京深夜發生車禍。（翻攝自Instagram）徐千京深夜發生車禍。（翻攝自Instagram）

談到與曾子益拍親密對手戲，徐千京坦言這是她的「第一次」，更是第一次挑戰尺度如此大的演出，讓她直呼：「超級緊張！」也擔心自己做得不好，「不知道要怎麼做才能讓畫面漂亮，很希望呈現出唯美的感覺。」幸好對手演員曾子益非常專業且貼心，不斷引導她入戲，劇組人員也溫柔地安撫她的情緒，讓她逐漸放鬆心情。

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