小甜甜出擊了！中國夢碎遭嗆「別回台灣」 反操作回敬酸民

「小甜甜」張可昀以反操作回擊酸民。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「小甜甜」張可昀去年7月宣布前往中國經營直播平台，如今傳出事業未如預期，不到一年就結束打拚行程，悄然返台另覓機會，近期已開始接洽台灣製作單位準備重新出發。然而，沈浸在為母喜悅中的小甜甜，昨（29日）一如往常曬出女兒的照片，豈料卻遭網友狠嗆別回台灣，她見狀也以逆向操作為此作出回應。

對於外界種種猜測，小甜甜昨日未多作解釋，只曬出女兒米苔目的可愛近照表示，「不實的報導不重要」，不過對惡意批評並非全然無視。針對部分網友登門狠嗆，「你能不要回台灣就不要回來了！你乖乖在那邊就好！台灣演藝圈好不容易清淨一點！你回來又要污染了！很噁心」、「請妳好心點，台灣節目已經很黃昏了，妳好好去大陸發展吧。」等言論，她分別以4個「愛心符號」逆向操作予以回應。

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此外，面對網友狠酸「大陸是個好地方。」小甜甜則表示「廈門金門可以小三通也可以直達。」眼見女兒米苔目無端遭扯入謾罵「女兒真可憐」，小甜甜對上述惡意評論未正面交鋒，反而細語回覆「謝謝你但很抱歉你不是她，不知道她很開心很幸福。但如果你有什麼過不去的坎要說出來喔…加油」其中也不乏理性網友美言「米苔目實在太可愛，學習很強！」、「沒關係跟孩子 一起學習更有趣，一起成長。」小甜甜則逐一回道，「他問我的英文，我真的無法招架」、「真的的確過來人才懂。」

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