準備搶票！孫燕姿倒數四個月回台 開唱時間曝光

孫燕姿出道25年將首度攻高雄巨蛋。（Make Music提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕 孫燕姿慶祝出道25周年巡演《就在日落以後》，所到之處門票場場秒殺，在台灣歌迷們的千呼萬喚中，終於等到今天官方宣布重磅喜訊，天后將於8月16、17日在高雄巨蛋開唱，這也是孫燕姿出道以來首度攻唱高雄巨蛋，萬眾期待的音樂盛會勢必掀起一票難求的搶票狂潮。

孫燕姿出道25年將首度攻高雄巨蛋。（Make Music提供）

此外，官方也透露，明天（5/1）開始，每天從數位到電視以及戶外廣告都能率先與「天后」在日落時分來場最美的遇見，以「#日落以後遇見孫燕姿」創意概念出發，在台北信義區、西門町、中山商圈等鬧區，於日落後投放孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會主視覺，成為喜迎「天后」降臨之際的期間限定打卡熱點。

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孫燕姿出道25年將首度攻高雄巨蛋。（Make Music提供）

日前孫燕姿在上海開唱兩場，超過9萬人奔赴現場完成這次暌違11年的重逢之約。舞台設計概念圍繞著活著與生命的矛盾，以「極美、未知、夢境、生活、人物」五大環節，打造一場全感官音樂展演。

演唱會舞台上，孫燕姿真情流露，聊著日常，談生活方式，說起自己的「小任性」，剖析自己對於「日落」的感悟，「在日落以後，暗的下一站就是曙光……」說起青春，孫燕姿更是對所有歌迷們真情表白：「你們總說我是你們的青春，其實你們也都是我的青春。」

孫燕姿出道25年將首度攻高雄巨蛋。（Make Music提供）

演唱會的最後，她將心裡想要說的話，以信件的方式唸出：「我覺得不管我們選擇什麼，最光鮮的，還是最平常的，大家都在尋找更好的自己。我也曾焦慮、懷疑、遲疑，但這一切都是真實的...我們就能守住內心的平靜。謝謝你，也謝謝自己。」致敬自己也致敬所有愛她的人。

孫燕姿出道25年將首度攻高雄巨蛋。（Make Music提供）

8月將首度攻上高雄巨蛋，孫燕姿表示：「首次唱進高雄巨蛋，超級期待！」門票將於5月13日中午12點拓元售票全面開賣，購票採實名制，詳細售票資訊近期公開。

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