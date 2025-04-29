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日本正妹聲優曝光大奶神器 秘訣竟是「這個」

日本正妹聲優小岩井小鳥，利用一招就讓胸部十分雄偉。（翻攝自X）日本正妹聲優小岩井小鳥，利用一招就讓胸部十分雄偉。（翻攝自X）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本正妹聲優小岩井小鳥，日前在社群分享一張自拍照，讓粉絲赫然發現原來她的上圍十分雄偉！不過，其實她只是動了一點小手腳，透過一條從頸部垂掛而下的黑色皮帶作為裝飾，意外讓胸部看起來升級好幾個罩杯。這也讓原本僅有17萬粉絲的她，一下吸引了超過270萬人次瀏覽這張照片。

小岩井小鳥隨手拿腰帶裝飾，沒想到卻讓胸部看起來升級。（翻攝自X）小岩井小鳥隨手拿腰帶裝飾，沒想到卻讓胸部看起來升級。（翻攝自X）

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穿著藍色上衣搭配黑色短裙的小岩井小鳥，衣服上衣條黑色皮帶從頸部而下，環繞著單側胸部，圈出一個形狀，恰好陷入雙峰之間，也讓豪乳看起來超具震撼力，也讓大家發現她的好身材，由於效果太成功，小岩井小鳥自己也忍不住拿手機自拍了好幾張照片。

小岩井小鳥無心插柳，意外找到流量密碼。（翻攝自X）小岩井小鳥無心插柳，意外找到流量密碼。（翻攝自X）

對於小小裝飾意外引來朝聖人潮，小岩井小鳥很開心，她說其實當天為了出席活動，加上每件衣服通常都只會在公開活動上穿一次，之後再也不會穿上第二次，所以她想增加一些變化，隨手拿了一條腰帶裝飾，沒想到意外成為大奶神器，她自己也很驚訝。

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